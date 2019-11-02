02.11.2019 23:26

İtalya'da düzenlenen Avrupa G4 Ekstra Tekvando Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkan milli sporcu İrem Yaman, altın madalyasını aldı.

Bari kentinde süren şampiyonada kadınlar 57 kilo finalinde son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones'u 22-9 mağlup eden milli tekvandocuya, düzenlenen törenle altın madalyası takdim edildi.

İrem Yaman, madalya töreninde İstiklal Marşı'nın okunduğu esnada asker selamı verdi.

Öte yandan Türk Milli Takımı, şampiyonanın ilk 2 gününde 2 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 3 madalya elde etti. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım altın, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise gümüş madalya kazanmıştı.

Şampiyonanın son gününde yarın kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ile +67 kiloda Nafia Kuş ve erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA