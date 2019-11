01.11.2019 15:14

BURDUR'da, üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) trafik kazasında yaşamını yitirmesine ilişkin duruşma, Antalya'daki Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde görüldü. Duruşma sonrası açıklama yapan İrem Su'nun teyzesi Selda Avcı, "Bu adama 'katil' dediğimiz için suçlanıyoruz. Evet, bu bir cinayettir. Can gitti can. İrem Su'nun canının tesellisi yok" dedi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile uzman çavuş Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Kaza sonrası kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'ya sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ 1.92 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTITedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre Esmer'in, yapılan testte, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Esmer, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti, cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Emre Esmer'in sürücü belgesine de 2,5 yıl süreyle el koyulmasına karar verildi.DOSYA, ÜST MAHKEMEDE GÖRÜŞÜLDÜEmre Esmer'in avukatı ile İrem Su Akkaya'nın ailesi, kararı Antalya'daki Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya; tutuklu sanık Emre Esmer, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İrem Su Akkaya'nın ailesi, arkadaşları, Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarlar ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, İrem Su Akkaya'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'ndan rapor istenmesine karar verdi. Heyet, ayrıca olay yerinde keşif yapılmasını da istedi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.Duruşma sonunda, Burdur MAKÜ Öğrenci Toplulukları ile Genç Fenerbahçeliler, üzerinde 'İrem Su için adalet' yazılı pankart açtı. Beşiktaş'ı temsilen katılan 'Çarşı' grubu temsilcileri, üzerinde İrem Su'nun fotoğrafının olduğu 'Adaletsizliğin olduğu her yerde bir Beşiktaş atkısı açan olacaktır elbet' yazılı pankartı taşıdı.TEYZEDEN TEPKİ: CAN GİTTİ CANİrem Su Akkaya'nın teyzesi Selda Avcı, duruşmanın yine ertelenmesine tepki göstererek, "Hazırlanması gereken evrak o kadar kolay ama sürekli erteleniyor. Her türlü delile rağmen hakkımızı alamıyoruz. Dağ başında yaşanan kazaların mağdurları haklarını nasıl alacak? Evladını kaybedip, bunun peşinden koşamayacak insanlar var. Sanık avukatı yayın yasağı istedi. Mahkeme kabul etmedi" dedi.Sanık avukatının savunmasına da tepki gösteren Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Avukat, sürücünün çok hızlı olması halinde aracın takla atması gerektiğini söylüyor. Zaten araba takla atacaktı. Tabelaya takıldığı için atmadı. Orada Beyza ile Emre de ölseydi, o zaman mı ceza verilecekti? İrem Su'nun tek canı kıymetli değil mi? Sanık 1.92 promil alkolle şehirler arası yola çıkıyor. Bu adama 'katil' dediğimiz için suçlanıyoruz. Evet, bu bir cinayettir. Maktulü öldürene de katil denir. Bu da katildir. Yurt dışında bir kişinin ölümüne neden olan 25 yılla yargılanıyor. Biz burada 9 yıl 9 ayı bile kesinleştiremiyoruz. Bu cezayı alsa bile bu adam 5,5 yıl yatacak. Yasa yok, kanun yok, kural yok, kırmızı ışık yok ama bunun cezası 6 ay ehliyete el koymak ve 700-800 TL para cezası kesiyorlar. Can gitti can. Bir ailenin tek evladı toprağın altına gitti. Hala diyorlar ki 'Ben son 2 ay maaşımı alamadım, maaşım kesildi benim. Hayatıma devam etmek istiyorum' diyor. Derdimiz bu. Bizim hangimiz hayatımıza devam ediyor. Benim ablam, eniştem hayatına devam edebiliyor mu? Sanığa niye hak ettiği ceza verilemiyor. Biz neden kanunlarımızla yasalarımızla normal bir ülke olamıyoruz. Hak edilen ceza verilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İrem Su'nun canının tesellisi yok. Trafikte ölen hiçbir masumun tesellisi yok."

Baba Halil Akkaya ise "Biz her gün de olsa buraya geleceğiz. İrem Su'nu ruhu rahat edene kadar bizim içimiz soğumayacak. O güne kadar biz buradayız. Bilirkişi raporunda tespit edilen hız yanlıştı. Raporda ölçtükleri mesafe 200 metre deniyor. Oysaki mesafe 350-400 metredir. Kaldı ki bu tarz hız ölçümlerinin trafik bilirkişisi değil makine mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir. Yapılan hesap da yanlıştır. Kesin ölüm nedeni istiyorlar. Sanırım cezayı düşürmeye çalışıyorlar. Önemli olan bundan sonra başka İrem Su'lar gitmesin. Cezalar artırılsın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Antalya