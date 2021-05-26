İrem Sepil kimdir? FOX konuğu DR. İrem Sepil kaç yaşında, aslen nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İrem Sepil kimdir? FOX konuğu DR. İrem Sepil kaç yaşında, aslen nereli?

İrem Sepil kimdir? FOX konuğu DR. İrem Sepil kaç yaşında, aslen nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Oxford Üniversitesi Zooloji bölümünde araştırmacı olan, FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu İrem Sepil kimdir? FOX konuğu İrem Sepil kaç yaşında, aslen nereli?

Oxford Üniversitesi Zooloji bölümünde araştırmacı olan, FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu İrem Sepil kimdir? FOX konuğu İrem Sepil kaç yaşında, aslen nereli?

DR. İREM SERPPİL KİMDİR?

Oxford Üniversitesi Zooloji bölümünde araştırmacı olan İrem Sepil, 5 yaşına kadar Amerika'da yaşadığını dile getirdi. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde tamamladıktan sonra eğitimi için University of California Los Angeles'ta (UCLA) laboratuvar asistanı olarak çalışmıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Şevval Şahin Oktay Kaynarca
Spor Şenol Güneş Josef De Souza Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İrem Sepil kimdir? FOX konuğu DR. İrem Sepil kaç yaşında, aslen nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 10:40:32. #1.16#

title