İrem Sepil kimdir? FOX konuğu DR. İrem Sepil kaç yaşında, aslen nereli?

Oxford Üniversitesi Zooloji bölümünde araştırmacı olan, FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu İrem Sepil kimdir? FOX konuğu İrem Sepil kaç yaşında, aslen nereli?

Oxford Üniversitesi Zooloji bölümünde araştırmacı olan, FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu İrem Sepil kimdir? FOX konuğu İrem Sepil kaç yaşında, aslen nereli?

DR. İREM SERPPİL KİMDİR?

Oxford Üniversitesi Zooloji bölümünde araştırmacı olan İrem Sepil, 5 yaşına kadar Amerika'da yaşadığını dile getirdi. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde tamamladıktan sonra eğitimi için University of California Los Angeles'ta (UCLA) laboratuvar asistanı olarak çalışmıştır.