İrem Sansak kimdir? İrem Sansak kaç yaşında, nereli?

İrem Sansak kimdir? İrem Sansak kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrem Sansak kimdir? Televizyon ekranlarında sıkça görülen başarılı haber sunucusu İrem Sansak, son dönemlerin en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Peki, İrem Sansak kaç yaşında, nereli ve hangi kanalda görev yapıyor?

İrem Sansak kimdir sorusu, özellikle haber spikerliği kariyerine ilgi duyan izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Etkileyici sunum tarzı ve ekran hakimiyetiyle dikkat çeken İrem Sansak, Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarında uzun yıllardır görev yapıyor. Peki, İrem Sansak kimdir? İrem Sansak kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

İREM SANSAK KİMDİR?

İstanbul Azaphan Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı bölümünde ön lisans eğitimi aldı. Ardından Kocaeli Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden dereceyle mezun oldu. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde pedagojik formasyon alarak öğretmenlik diploması elde etti ve bir yıl boyunca ortaokulda medya okuryazarlığı dersleri verdi.

İrem Sansak kimdir? İrem Sansak kaç yaşında, nereli?

Medya kariyerine 2004-2005 yıllarında TGRT Haber TV'de staj yaparak başlayan Sansak, daha sonra Fox TV, ATV, A Haber ve Haber Global gibi kanallarda muhabirlik ve sunuculuk yaptı. 2023 yılında Sözcü TV'ye transfer olarak burada haber sunuculuğu görevini sürdürmektedir.

İrem Sansak kimdir? İrem Sansak kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir

Zelenski'den dikkat çeken öneri: Rusya da imzalarsa savaşı bitirebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao

41 yaşında attığı gol sayısıyla 1. Lig'de tarih yazan adam
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı

Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç bakın kimin çıktı
Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo iddialarına cevap: Yanında Messi'yi de alacağım

Cristiano Ronaldo iddialarına cevap: Yanında Messi'yi de alacağım
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi

Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi
Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı

Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha resmen açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.