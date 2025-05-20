İrem Sansak kimdir sorusu, özellikle haber spikerliği kariyerine ilgi duyan izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Etkileyici sunum tarzı ve ekran hakimiyetiyle dikkat çeken İrem Sansak, Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarında uzun yıllardır görev yapıyor. Peki, İrem Sansak kimdir? İrem Sansak kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

İREM SANSAK KİMDİR?

İstanbul Azaphan Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı bölümünde ön lisans eğitimi aldı. Ardından Kocaeli Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden dereceyle mezun oldu. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde pedagojik formasyon alarak öğretmenlik diploması elde etti ve bir yıl boyunca ortaokulda medya okuryazarlığı dersleri verdi.

Medya kariyerine 2004-2005 yıllarında TGRT Haber TV'de staj yaparak başlayan Sansak, daha sonra Fox TV, ATV, A Haber ve Haber Global gibi kanallarda muhabirlik ve sunuculuk yaptı. 2023 yılında Sözcü TV'ye transfer olarak burada haber sunuculuğu görevini sürdürmektedir.