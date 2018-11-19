İrem Sak, Takipçisinin Eleştirisine Cevap Verdi: Takipten Çık!

Geçtiğimiz günlerde Komedi dizileri ve filmlerinin sevilen oyuncusu İrem Sak, Cihangir sokaklarında bir gece yarısı "Ben Sivaslıyım, güç bende. Uyanın ulan" diye bağırmış, oyuncunun bu sözleri günlerce konuşulmuştu. Sak bu kez de sosyal medyada bir takipçisiyle yaptığı yazışmayla gündeme geldi.

"HER TARAFIM ESTETİK"

İngilizce bir gönderi paylaşan İrem Sak'ın takipçisi, "Amerikalı'nın Türkçe bir paylaşım yaptığını gördünüz mü? Biraz doğal olun." yorumunu yaptı. Sak ise takipçisine cevap vererek, "Doğal olamam her tarafım estetik. Ve amerikan kültürü edebiyatı mezunuyum. İngilizceye özenmem, o dili seviyorum. Sen şey yap, takipten çık." yorumunu yaptı.