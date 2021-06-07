İrem Korkmaz, Dünya Judo Şampiyonası'na veda etti
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde, kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz, ilk turu maç yapmadan geçti.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde, kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz, ilk turu maç yapmadan geçti. Milli sporcu, ikinci turda İsveçli Fabienne Kocher'e yenilerek şampiyonaya veda etti.
Şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir tatamiye çıkacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı