İrem Karamete'den bronz madalya

Milli eskrimci İrem Karamete, Romanya'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında bronz madalya elde etti.

22.09.2019 22:22
İrem Karamete'den bronz madalya

Milli eskrimci İrem Karamete, Romanya'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada pul müsabakalarında 6'da 5 yapan İrem'in sırasıyla 2 Macar rakibini de yenerek çeyrek finale çıktığı belirtildi.

Çeyrek finalde Ukraynalı rakibini yenen İrem'in, yarı finalde ise Macar rakibi Fanny Kreiss'e 15-12 mağlup olduğu ve bronz madalyada kaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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