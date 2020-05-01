İrem Kanan kimdir? İrem Kanan mesleği ne? İrem Kanan kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İrem Kanan kimdir? İrem Kanan mesleği ne? İrem Kanan kaç yaşında, nereli?

İrem Kanan kimdir? İrem Kanan mesleği ne? İrem Kanan kaç yaşında, nereli?
01.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:05

Surivvor yarışlarında Acun Medya takımında ekrana gelen İrem Kanan izleyicilerin merak konusu odu. Survivor teknik ekibinde yer alan ve zaman zaman yarışlarda zaman zaman performans gösteren İrem kanan hakkında İrem Kanan kimdir? İrem Kanan mesleği ne? İrem Kanan kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor.

Survivor programı ile izleyicilerin yakından tanıdığı İrem Kanan hakkında merak dolu sorular soruluyor. Survivor teknik ekibinde olan ve Acun Ilıcalı2nın yakın arkadaşı olan İrem kanan hakkında İrem Kanan kimdir? İrem Kanan mesleği ne? İrem Kanan kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

İREM KANAN KİMDİR?

İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır. İrem Kanan Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisidir.

İrem Kanan, Survivor'un teknik ekibinde yer alan isimlerden biridir.. Acun Medya Prodüksiyon ekinde olan İrem Kanan, zaman zaman Surivor yarışlarında Acun Medya takımında yer alarak performans gösteriyor.

Uzun süredir Acun Medya bünyesinde görev alan Kanan'ın aynı zamanda Ilıcalı ile yakın arkadaş olduğu söyleniyor. İrem Kanan'ın yaşı ve nereli olduğuna dair detaylı bilgi internette yer almıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haber
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı Haber
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haber
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor Haber
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haber
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi Haber
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Chelsea, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor
Chelsea, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor
Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
Antalya'da bir genç, annesine küfür eden üvey babasını kasığından vurdu
Antalya'da bir genç, annesine küfür eden üvey babasını kasığından vurdu
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Ozan Güven Nur Yerlitaş Hatice Çarpar
Spor Podolski Ersun Yanal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bursa Futbolcu İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: İrem Kanan kimdir? İrem Kanan mesleği ne? İrem Kanan kaç yaşında, nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 12:36:25. #1.14#
title