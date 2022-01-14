İrem Kanan kimdir?
Survivor 2021'de Acun Ilıcalı ile birlikte voleybol mücadelesinde aynı takımda yer alan İrem Kanan, 2022'de yeniden gündeme gelen isimlerden biri oldu. İrem Kanan hakkında İrem Kanan kimdir? İrem Kanan'ın eşi Sinem Öztufan kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki İrem Kanan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İrem Kanan ile ilgili bilgiler haberimizde.
Sinem Öztufan doğum tarihi : 22 Nisan 1980
Sinem Öztufan kaç yaşında : 41 yaşında
Sinem Öztufan nereli : İzmir
Sinem Öztufan mesleği ne : Oyuncu
1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atıldı ve halen oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olmuştur.
1995 Best Model Ege Birincisi
1996 Bahama Adaları Takvim Güzeli
1998 Miss Turkey Üçüncüsü
2013 - Osmanlı'da Derin Devlet : Dilruba
2009 - Unutulmaz : Melda Güler
2007 - Leylan : Leylan
2006 - Karagümrük Yanıyor : Aslı
2004 - Büyük Yalan : Reyhan Vardarlı
2003 - Alacakaranlık : Melike
2000 - Hanım Ağa
1997 - Böyle mi Olacaktı : Esra Akman
İrem Kanan kimdir? İrem Kanan'ın eşi Sinem Öztufan kimdir? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Surivvor yarışlarında Acun Medya takımında ekrana gelen İrem Kanan izleyicilerin merak konusu odu. Survivor teknik ekibinde yer alan ve zaman zaman yarışlarda zaman zaman performans gösteren İrem kanan hakkında İrem Kanan kimdir? İrem Kanan mesleği ne? İrem Kanan kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor.
İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, aslen Tekirdağ Şarköylü ancak uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktadır. İrem Kanan, Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesinden birisidir.
İrem Kanan doğum tarihi : 1974
İrem Kanan kaç yaşında : 47 yaşında
İrem Kanan mesleği ne : Acun Medya yönetim kurulu üyesi
İrem Kanan nereli : Tekirdağ
İrem Kanan, Survivor'un teknik ekibinde yer alan isimlerden biridir. Acun Medya Prodüksiyon ekinde olan İrem Kanan, zaman zaman Surivor yarışlarında Acun Medya takımında yer alarak performans gösteriyor.
Uzun süredir Acun Medya bünyesinde görev alan Kanan'ın aynı zamanda Ilıcalı ile yakın arkadaş olduğu söyleniyor. İrem Kanan'ın yaşı ve nereli olduğuna dair detaylı bilgi internette yer almıyor.
Sinem Öztufan, 22 Nisan 1980 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. 1996 yılında Best Model Ege Birincisi, 1997 yılında Bahama Adaları Takvim Güzeli ve 1998 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Miss Turkey" Türkiye Üçüncü güzeli seçilmiştir. Ardından Uğurkan Erez ile çalışmaya başladı.
Sinem Öztufan doğum tarihi : 22 Nisan 1980
Sinem Öztufan kaç yaşında : 41 yaşında
Sinem Öztufan nereli : İzmir
Sinem Öztufan mesleği ne : Oyuncu
1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atıldı ve halen oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olmuştur.
1995 Best Model Ege Birincisi
1996 Bahama Adaları Takvim Güzeli
1998 Miss Turkey Üçüncüsü
2013 - Osmanlı'da Derin Devlet : Dilruba
2009 - Unutulmaz : Melda Güler
2007 - Leylan : Leylan
2006 - Karagümrük Yanıyor : Aslı
2004 - Büyük Yalan : Reyhan Vardarlı
2003 - Alacakaranlık : Melike
2000 - Hanım Ağa
1997 - Böyle mi Olacaktı : Esra Akman
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