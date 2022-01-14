Sinem Öztufan doğum tarihi : 22 Nisan 1980

Sinem Öztufan kaç yaşında : 41 yaşında

Sinem Öztufan nereli : İzmir

Sinem Öztufan mesleği ne : Oyuncu

1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atıldı ve halen oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olmuştur.

SİNEM ÖZTUFAN KARİYERİ

1995 Best Model Ege Birincisi

1996 Bahama Adaları Takvim Güzeli

1998 Miss Turkey Üçüncüsü

ROL ALDIĞI DİZİLER NELERDİR?

2013 - Osmanlı'da Derin Devlet : Dilruba

2009 - Unutulmaz : Melda Güler

2007 - Leylan : Leylan

2006 - Karagümrük Yanıyor : Aslı

2004 - Büyük Yalan : Reyhan Vardarlı

2003 - Alacakaranlık : Melike

2000 - Hanım Ağa

1997 - Böyle mi Olacaktı : Esra Akman

İrem Kanan kimdir? İrem Kanan'ın eşi Sinem Öztufan kimdir? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Surivvor yarışlarında Acun Medya takımında ekrana gelen İrem Kanan izleyicilerin merak konusu odu. Survivor teknik ekibinde yer alan ve zaman zaman yarışlarda zaman zaman performans gösteren İrem kanan hakkında İrem Kanan kimdir? İrem Kanan mesleği ne? İrem Kanan kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor.

İREM KANAN KİMDİR?



İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, aslen Tekirdağ Şarköylü ancak uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktadır. İrem Kanan, Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesinden birisidir.

İrem Kanan doğum tarihi : 1974

İrem Kanan kaç yaşında : 47 yaşında

İrem Kanan mesleği ne : Acun Medya yönetim kurulu üyesi

İrem Kanan nereli : Tekirdağ

İrem Kanan, Survivor'un teknik ekibinde yer alan isimlerden biridir. Acun Medya Prodüksiyon ekinde olan İrem Kanan, zaman zaman Surivor yarışlarında Acun Medya takımında yer alarak performans gösteriyor.

Uzun süredir Acun Medya bünyesinde görev alan Kanan'ın aynı zamanda Ilıcalı ile yakın arkadaş olduğu söyleniyor. İrem Kanan'ın yaşı ve nereli olduğuna dair detaylı bilgi internette yer almıyor.

SİNEM ÖZTUFAN KİMDİR?

Sinem Öztufan, 22 Nisan 1980 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. 1996 yılında Best Model Ege Birincisi, 1997 yılında Bahama Adaları Takvim Güzeli ve 1998 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Miss Turkey" Türkiye Üçüncü güzeli seçilmiştir. Ardından Uğurkan Erez ile çalışmaya başladı.

Sinem Öztufan doğum tarihi : 22 Nisan 1980

Sinem Öztufan kaç yaşında : 41 yaşında

Sinem Öztufan nereli : İzmir

Sinem Öztufan mesleği ne : Oyuncu

1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atıldı ve halen oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olmuştur.

SİNEM ÖZTUFAN KARİYERİ

1995 Best Model Ege Birincisi

1996 Bahama Adaları Takvim Güzeli

1998 Miss Turkey Üçüncüsü

ROL ALDIĞI DİZİLER NELERDİR?

2013 - Osmanlı'da Derin Devlet : Dilruba

2009 - Unutulmaz : Melda Güler

2007 - Leylan : Leylan

2006 - Karagümrük Yanıyor : Aslı

2004 - Büyük Yalan : Reyhan Vardarlı

2003 - Alacakaranlık : Melike

2000 - Hanım Ağa

1997 - Böyle mi Olacaktı : Esra Akman

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