İrem'in vurulduğu tabanca mahkemeye getirildi; havlu ile tetik çekme denendi

MERSİN (DHA) - MERSİN'de evlerinin banyosunda tabancayla vurulan 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin (17) ölümüyle ilgili 6'sı tutuklu, 7 yakınının yargılanmasına devam edildi. İrem'in vurulduğu, ancak olayın ardından üzerinde parmak izi bulunmayan tabanca da mahkemeye getirildi. Ailenin intihar iddialarına karşı, havlu kullanılarak tetiğin başka biri tarafından çekilip çekilemeyeceği denendi. Parmağa sarılan havlu ile tetiğin çekilebileceği görüldü.

Olay, 7 Kasım 2019'da Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vuruldu. 5 aylık hamile olan İrem, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar hem kendilerinin hem de ailelerinin mağdur olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Tarafları dinleyen mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.