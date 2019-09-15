İrem'in katil zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı

15.09.2019 01:35

ESKİŞEHİR'de İrem Ayrancı'yı(30), evinde bıçaklayarak, öldürdükten sonra cep telefonunu alıp kaçan şüpheli Afganistan uyruklu İzzetullah E.(23), saklandığı kulübede yakalandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan İrem Ayrancı'dan bir süredir haber alamayan yakınları, dün polis ekiplerinden yardım istedi.

Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısını açıp girdikleri evde genç kadını, bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Hemen harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Evde yapılan araştırmada genç kadının cep telefonunun olmadığı fark edildi. Cep telefonunun izini süren polis, şüphelinin Afganistan uyruklu İzzetullah E. olduğunu belirledi.

'PİŞMANIM'

Çobanlık yaptığı öğrenilen İzzetullah E., Emirler Mahallesi'nde saklandığı kulübede yakalanarak, gözaltına alındı. İlk sorgusunda cinayeti itiraf eden katil zanlısı, işlemlerinin ardından elleri kelepçeli halde adliyeye sevk edildi. İzzetullah E. adliye girişinde, gazetecilerin sorusu üzerine 'pişmanım' dedi. İrem Ayrancı'nın cenazesi ise, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA