İREM'İ ARKADAŞLARI UNUTMADI

ISPARTA (DHA) - Burdur'da yaklaşık 2,5 yıl mide kanseriyle mücadele ettikten sonra yaşamını yitiren lise öğrencisi İrem Ayvalı (19), ölümünün ikinci yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Burdur'da, 2018 yılında mide yanması şikayetiyle gittiği Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde mide kanseri teşhisi konulan, o dönem Özel Sağlık Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan İrem Ayvalı, çeşitli hastanelerde tedavi gördü. En son İstanbul'da bir hastanede tedavi olduktan sonra Burdur Menderes mahallesindeki evine gönderilen İrem Ayvalı, 18 Şubat 2020 sabahı fenalaşınca Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen İrem Ayvalı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İrem Ayvalı ölümünün ikinci yılında mezarı başında ailesi ve yakınları tarafından anıldı. Sultandere Mezarlığı'ndaki anmaya İrem Ayvalı'nın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. İrem'in mezarında Kur'an-ı Kerim okundu. İrem için ailesi tarafından Ulu Cami'de cuma namazından sonra helva dağıtıldı. İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de baba Tuncer Ayvalı'ya taziyede bulundu.