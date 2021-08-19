İrem Hemşire Afganistan'da kabus dolu saatleri anlattı
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İrem Hemşire Afganistan'da kabus dolu saatleri anlattı

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Haberler | Güncel

İrem Hemşire Afganistan'da kabus dolu saatleri anlattı Afganistan'da mahsur kalan hemşire İrem Kahraman Türkiye'ye döndü İrem hemşirenin babası Mahmut Kahraman: "Çok sevindim, çok mutluyum.

İrem Hemşire Afganistan'da kabus dolu saatleri anlattı

Afganistan'da mahsur kalan hemşire İrem Kahraman Türkiye'ye döndü

İrem hemşirenin babası Mahmut Kahraman: "Çok sevindim, çok mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin"

BURSA - Afganistan'da Taliban'ın ülkenin büyük bölümünü kontrol altına almasının ardından mahsur kaldığı bölgeden çıkarılmak için yardım bekleyen 20 yaşındaki hemşire İrem Kahraman, Türkiye'ye ayak bastı. Pakistan'dan kaldırılan uçakla İstanbul'a gelen İrem, kabus dolu saatler yaşadıklarını ancak Türk Askeri, bakanlık yetkilileri ve Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in devreye girmesiyle kurtarıldığını, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinden sonra Afganistan'dan ayrılmak için havalimanına giden ancak burada mahsur kalan İrem Kahraman, bölgedeki Türk askeri tarafından kurtarılınca ailesi de büyük sevinç yaşadı. Türkiye'ye gelen İrem Kahraman, "Kabil Havalimanına çok zor ulaştık. ABD araçlarının arasına girerek güney kapısına kadar gidebildik. Güney kapısının önünde ABD askerleri ve Taliban güvenli bölgeyi koruyordu. Oraya ulaşana kadar bütün eşyalarımızı attık. Kendimizi İngiliz askerine ulaştırmaya çalıştık. Biz 'Türk'üz diye bağırdıkça, Taliban bizi kırbaçla geri püskürttü. İnanın oraya ulaşana kadar zor anlar yaşadık. Güvenli bölgeye geçtiğimiz noktadan itibaren Azerbaycan ve Türk askerleri bizleri gelip aldılar. Oradaki büyükelçiliğimiz de bizi misafir ettiler. Bütün herkes bizim buraya gelmemiz için yardımcı oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu an çok yorgunum. Kabil Havalimanı'ndan güvenli bölgeye geçerken çok sıkıntı yaşadık. 15 Ağustos gecesi de biz havalimanına gittik. Türk uçağına yetişemedik. Kabile kendi imkanlarımızla geçtik. Araç veya başka bir yardım bize gelemedi . Her yer çok karışıktı. Biz saç ekimi için Kabil'de bulunuyorduk. 2 ay önce başlamıştık işimize. Bayramda Türkiye'deydik. Daha sonra oraya döndük. Bu olaylar aniden gelişti. Kabil'den Pakistan'a geçtik. İslamabat'ta bizi Pakistan büyükelçiliği karşıladı. Türk askeriyle birlikte de Türkiye'ye döndüğümüz için çok mutluyuz. Krizin ilk anından beri Büyükelçiliğimiz, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin bizimle ilgilendi. Hiç yalnız bırakmadılar" diye konuştu.

Hemşire Mert Yamaç da, "Kabil havalimanına girene kadar her şey çok kötüydü. Türk askerleri bizleri karşıladı. Askeri uçakla, Pakistan'a geçiş yaptık. Daha sonra Türkiye'ye geldik. Kabil'deki durum şu an çok kalabalık. Taliban'ın eline tamamen geçmiş durumda. Memurlar, devlet büyükleri yok. Çarşı ve dükkanlar kapalı. Afganistan şu an tam bir kaos yaşıyor" dedi.

İrem hemşirenin babası Mahmut Kahraman, "Çok sevindim, çok mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Herkes tek tek beni aradı. Bende sürekli kızımla irtibat halindeydim. Kızım sevinçten çığlık atıyordu. 'Türk askerleri bizi kurtardı. Havaalanının içindeyiz, uçağa bineceğiz' dedi. Şu an askerlerin yanında güvende. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Anne Fatma Kahraman ise, "4 gündür ne çektiğimizi kimse bilemez. Elimiz gözümüz telefondaydı. Ne yemek yiyebiliyorduk, ne uyku uyuyabiliyorduk. Bugün yüzümüz güldü. Güzel haberini alınca mutlu olduk. Tüm bakanlarımıza ve yetkililere teşekkür ediyorum. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, hiç yalnız bırakmadılar. Türk askerleri bölgeye gitmeden önce kızım ile görüştüğümde bizden helallik istedi. Kendisinden umudumuzu kesmemizi istedi. Ondan sonra biz tamamen yıkıldık. Bu mutlu haberi aldığımızdan sonra dünyalar bizim oldu " şeklinde konuştu.

İrem Hemşire Afganistan'da kabus dolu saatleri anlattı
İrem Hemşire Afganistan'da kabus dolu saatleri anlattı
İrem Hemşire Afganistan'da kabus dolu saatleri anlattı
İrem Hemşire Afganistan'da kabus dolu saatleri anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın

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