İrem Helvacıoğlu, Özcan Deniz'i silmişti.. Nedenini açıkladı
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İrem Helvacıoğlu, Özcan Deniz'i silmişti.. Nedenini açıkladı

İrem Helvacıoğlu, Özcan Deniz'i silmişti.. Nedenini açıkladı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kısa bir süre sonra İrem Helvacıoğlu'ndan da aynı hamle geldi.

Kısa bir süre sonra İrem Helvacıoğlu'ndan da aynı hamle geldi.

Helvacıoğlu, dün akşam katıldığı ödül töreninde konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

"Özcan'a kırılmadım. Sadece anlam veremedim. Şöyle oldu, o fotoğrafları sildi. Fotoğrafları bir tepki olarak silip silmediğini anlayamadığım için ben de fotoğrafları sildim. Sonra dedim ki 'madem fotoğrafları siliyoruz ozaman gerek yok. Bir şeyler için takip ediyor olmak istemiyorum. Hissiyatımız bu yöndeyse eğer, takip etmek için takip etmenin bir anlamı yok."

Kaynak: Hürriyet

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