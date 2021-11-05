Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, oyunculuğuyla beğeni topladığı kadar magazin gündemine yön veren açıklamalarıyla da gündem oluyor. Dikkat çekici açıklamalarıyla öne çıkan İrem Helvacıoğlu hakkında merak dolu sorular soruluyor. Açıklamalarıyla vatandaşların merak konusu olan İrem Helvacıoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki İrem Helvacıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? İrem Helvacıoğlu evli mi? İrem Helvacıoğlu kiminle evli? İşte İremHelvacıoğlu hayatı ve biyografisi:

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğdu. İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı. 2021 yılında Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterini canlandırdı. Yine 2021 yılında Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakterini canlandırmaktadır.

İREM HELVACIOĞLU'NUN ROL ADIĞI PROJELER

2014 - Aşkın Dili - Yardımcı karakter

2016 - Organik Aşk Hikâyeleri -Başrol oyuncusu

2017 - Babası Aslı - Başrol oyuncusu

2018 - Kızım ve Ben Serap - Başrol oyuncusu

2020 - Eflatun - Başrol oyuncusu

Televizyon

2010 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Yardımcı karakter

2012 - Muhteşem Yüzyıl - Nurbahar Hatun (Clara) - Yardımcı karakter

2013-2014 - Kurtlar Vadisi Pusu - Esra Türkmen - Yardımcı karakter

2015-2016 - Güneşin Kızları - Tuğçe - Yardımcı karakter

2016-2017 No: 309 - Pelinsu - Yardımcı karakter

2018-2019 - Sen Anlat Karadeniz - Nefes Zorlu Kaleli - Başrol oyuncusu

2021 - Seni Çok Bekledim - Ayliz Göksu Eren - Başrol oyuncusu

Baş Belası -İpek Gümüşcü- Başrol oyuncusu

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