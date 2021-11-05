İrem Helvacıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında?
Sen Anlat Karadeniz dizsindeki oyunculuk performansıyla büyük beğeni kazanan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, yeni projelerde yer almaya devam ediyor. Sık sık magazin gündemine de giren İrem Helvacıoğlu'nu hayatı merak ediliyor. İrem Helvacıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? İrem Helvacıoğlu evli mi? İrem Helvacıoğlu kiminle evli? soruları en çok aratılan sorular arasında.
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, oyunculuğuyla beğeni topladığı kadar magazin gündemine yön veren açıklamalarıyla da gündem oluyor. Dikkat çekici açıklamalarıyla öne çıkan İrem Helvacıoğlu hakkında merak dolu sorular soruluyor. Açıklamalarıyla vatandaşların merak konusu olan İrem Helvacıoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki İrem Helvacıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? İrem Helvacıoğlu evli mi? İrem Helvacıoğlu kiminle evli? İşte İremHelvacıoğlu hayatı ve biyografisi:
2 Şubat 1990'da Almanya'da doğdu. İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı. 2021 yılında Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterini canlandırdı. Yine 2021 yılında Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakterini canlandırmaktadır.
2014 - Aşkın Dili - Yardımcı karakter
2016 - Organik Aşk Hikâyeleri -Başrol oyuncusu
2017 - Babası Aslı - Başrol oyuncusu
2018 - Kızım ve Ben Serap - Başrol oyuncusu
2020 - Eflatun - Başrol oyuncusu
2010 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Yardımcı karakter
2012 - Muhteşem Yüzyıl - Nurbahar Hatun (Clara) - Yardımcı karakter
2013-2014 - Kurtlar Vadisi Pusu - Esra Türkmen - Yardımcı karakter
2015-2016 - Güneşin Kızları - Tuğçe - Yardımcı karakter
2016-2017 No: 309 - Pelinsu - Yardımcı karakter
2018-2019 - Sen Anlat Karadeniz - Nefes Zorlu Kaleli - Başrol oyuncusu
2021 - Seni Çok Bekledim - Ayliz Göksu Eren - Başrol oyuncusu
Baş Belası -İpek Gümüşcü- Başrol oyuncusu