İrem Derici: Yılbaşını benimle geçirecek sabırlı bireyler aranıyor

İrem Derici, yılbaşında 4 günlük kısıtlama uygulanacağını duyunca sayfasında şu mesajı yayınladı: "Yılbaşındaki 4 günlük yasağı benimle geçirmeye razı, peygamber sabırlı birey ya da bireyler aranıyor.

İrem Derici, yılbaşında 4 günlük kısıtlama uygulanacağını duyunca sayfasında şu mesajı yayınladı: "Yılbaşındaki 4 günlük yasağı benimle geçirmeye razı, peygamber sabırlı birey ya da bireyler aranıyor." Ünlü şarkıcı, kısa süre sonra bir paylaşım daha yaparak üzüntüsünü dile getirdi: "Hep kızlar yazıyor!"

Kaynak: Hürriyet