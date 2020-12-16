İrem Derici: Yılbaşını benimle geçirecek sabırlı bireyler aranıyor
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İrem Derici: Yılbaşını benimle geçirecek sabırlı bireyler aranıyor

16.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:13
İrem Derici: Yılbaşını benimle geçirecek sabırlı bireyler aranıyor

İrem Derici, yılbaşında 4 günlük kısıtlama uygulanacağını duyunca sayfasında şu mesajı yayınladı: "Yılbaşındaki 4 günlük yasağı benimle geçirmeye razı, peygamber sabırlı birey ya da bireyler aranıyor.

İrem Derici, yılbaşında 4 günlük kısıtlama uygulanacağını duyunca sayfasında şu mesajı yayınladı: "Yılbaşındaki 4 günlük yasağı benimle geçirmeye razı, peygamber sabırlı birey ya da bireyler aranıyor." Ünlü şarkıcı, kısa süre sonra bir paylaşım daha yaparak üzüntüsünü dile getirdi: "Hep kızlar yazıyor!"

Kaynak: Hürriyet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:15:44. #1.14#
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