İrem Derici'ye sürpriz parti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İrem Derici'ye sürpriz parti!

23.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:32
İrem Derici'ye sürpriz parti!

Dans Fabrika'nın kurucusu Ömer Yeşilbaş'tan dans dersleri alan İrem Derici, doğum gününde iddialı bir paylaşım yaptı.

Dans Fabrika'nın kurucusu Ömer Yeşilbaş'tan dans dersleri alan İrem Derici, doğum gününde iddialı bir paylaşım yaptı. Şarkıcı, Yeşilbaş ile sergilediği bir koreografiyi Instagram'da yayınlayarak altına şöyle yazdı: "Yeni yaşımda hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim. ve hiç incinmemiş gibi seveceğim. Çünkü öyle istiyorum." Derici, eğitmeni Ömer Yeşilbaş'a da şöyle teşekkür etti: "Ömer, işine aşık bir usta. Çok teşekkür ediyorum."

ARKADAŞLARI SÜRPRİZ YAPTI

Karantina sürecini evinde tek başına geçiren İrem Derici'ye arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve arkadaşları soluğu İrem Derici'nin evinde aldı. Sürpriz pastayla ünlü şarkıcının kapısına dikilen ekip eğlenceli anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Arkadaşlarının sürprizi karşısında çok mutlu olan Derici, sevincini dans ederek gösterdi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Jason Statham Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Cevdet Kömürcüoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İrem Derici'ye sürpriz parti! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 13:34:25. #1.16#
title