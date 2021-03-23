İrem Derici'ye sürpriz parti!

Dans Fabrika'nın kurucusu Ömer Yeşilbaş'tan dans dersleri alan İrem Derici, doğum gününde iddialı bir paylaşım yaptı. Şarkıcı, Yeşilbaş ile sergilediği bir koreografiyi Instagram'da yayınlayarak altına şöyle yazdı: "Yeni yaşımda hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim. ve hiç incinmemiş gibi seveceğim. Çünkü öyle istiyorum." Derici, eğitmeni Ömer Yeşilbaş'a da şöyle teşekkür etti: "Ömer, işine aşık bir usta. Çok teşekkür ediyorum."

ARKADAŞLARI SÜRPRİZ YAPTI

Karantina sürecini evinde tek başına geçiren İrem Derici'ye arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve arkadaşları soluğu İrem Derici'nin evinde aldı. Sürpriz pastayla ünlü şarkıcının kapısına dikilen ekip eğlenceli anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Arkadaşlarının sürprizi karşısında çok mutlu olan Derici, sevincini dans ederek gösterdi.

Kaynak: Hürriyet