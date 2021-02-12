İrem Derici: Ünlü olmak için benimle oluyorlar
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İrem Derici: Ünlü olmak için benimle oluyorlar

12.02.2021 08:12 | Son Güncelleme: 12.02.2021 08:16
İrem Derici: Ünlü olmak için benimle oluyorlar

Derici, erkeklerin ünlü olmak için kendisiyle ilişki yaşadığını açıkladı: "Starlarla ilişki yaşamadım. Genelde yarı ünlü veya ünlü olma yolunda ilerleyenlerle birlikte oldum. Onlar için İrem Derici, ünlü olmak için iyi bir yoldu.

Derici, erkeklerin ünlü olmak için kendisiyle ilişki yaşadığını açıkladı: "Starlarla ilişki yaşamadım. Genelde yarı ünlü veya ünlü olma yolunda ilerleyenlerle birlikte oldum. Onlar için İrem Derici, ünlü olmak için iyi bir yoldu. Ama ağzımın payını aldım. 2 yıldır hayatıma kimseyi almıyorum. Birini koluma takıp 'Arkadaşlar bugün bunu ünlü ediyoruz' demiyorum. Artık midem bulanıyor. Erkeklerin bana yaklaşmasındaki yüzde 70 neden, şöhretin onlara da bulaşmasını istemeleri... Hayatım boyunca bu böyle olacak, biliyorum. Yadırgamıyorum. Ben de Travis Scott ile takılıp dünya çapında ünlü olmak isterim. Fakat onlar yılansa ben kobrayım." Ünlü şarkıcı, pandemi nedeniyle bu aralar kimseyle ilişki yaşamadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Hürriyet

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