İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim Karantina sürecinde sık sık Instagram'daki canlı yayınlara konuk olan İrem Derici, Oğuzhan Uğur'un programında yaşadığı zor günleri anlatırken "Ekmeğin arasına sim kartı koyup yeyince, hastaneye yatırıldım' dedi.

SalgÄ±n nedeniyle iÅŸleri iptal olan Ä°rem Derici, kendisini evinde karantinaya aldÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te Instagram'dan yapÄ±lan canlÄ± yayÄ±nlara konuk olan ÅŸarkÄ±cÄ±, son olarak OÄŸuzhan UÄŸur'un YouTube kanalÄ±ndan yayÄ±nlanan programÄ±na konuk oldu. YÄ±llar Ã¶nce verdiÄŸi kilolardan dolayÄ± hastanelik olan Derici, o dÃ¶nem yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± anlattÄ±.

"ZAYIFLAYINCA GÃ–ÄÃœSLERÄ°ME ESTETÄ°K YAPTIRDIM"

Bir buÃ§uk sene Ã¶nce Ã§ok zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uzun sÃ¼re hastanede tedavi gÃ¶ren Ä°rem Derici, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zor gÃ¼nleri de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Benim artÄ±k tek derdim â€˜iÅŸimi yapayÄ±m, gÃ¼nÃ¼me bakayÄ±mâ€™ o durumdayÄ±m. ArtÄ±k heyecanlandÄ±ran bir ÅŸey yok beni. 1.5 sene Ã¶nce gÃ¶zÃ¼mÃ¼ bir aÃ§tÄ±m, beyaz Ã¶nlÃ¼klÃ¼ amcalar etrafÄ±mda kollarÄ±m baÄŸlÄ±â€¦ Halbuki ben Konyaâ€™ya gidiyordum. â€˜Ne oldu, niye buraya geldikâ€™ dedim.

Ãœzerinden bir buÃ§uk sene geÃ§ti de bÃ¶yle rahat rahat anlatÄ±yorum. Ben sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mda onu kendime itiraf edememiÅŸtim. Mesela anoreksiya yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m dÃ¶nemde Ã§ubuk kraker gibi geziyorum ama kendimi dÃ¼nyanÄ±n en cazibeli insanÄ± zannediyorum. Bir anda 40 kilolara dÃ¼ÅŸÃ¼nce gÃ¶ÄŸÃ¼s de kalmadÄ±. Gittim doktora â€˜bana estetik yapÄ±nâ€™ dedim. O da bana bir estetik yaptÄ±, kafam kadar oldu. Onun Ã¼zerine bir de 20 kilo alÄ±nca sÃ¼t anne gibi gezdim."

"SÄ°M KART YEDÄ°M"

"O dÃ¶nem Ã§ok gÃ¼zel olduÄŸumu iddia ediyordum, â€˜anoreksiyasÄ±n senâ€™ diyorlardÄ±. Belirtilerini soruyordum 49 tanesi var bir tanesi yok hala â€˜deÄŸilimâ€™ diyordum. Tedaviden sonra kendime gelmeye baÅŸladÄ±m ve hasta olduÄŸumu kabullendim. GittiÄŸim bir hastane biz sizin sorununuzu Ã§Ã¶zemedik, baÅŸka hastaneye gidin diye yÃ¶nlendirdi. O zamanlar da kariyerimin en iyi dÃ¶nemi program yapÄ±yorum, konserlerim var, sevgilim varâ€¦ YoÄŸunluk zor geldi.

Hastaneye yatma sÃ¼recim sÃ¶yle geliÅŸti. Dalamanâ€™dan Konyaâ€™ya gideceÄŸiz havaalanÄ±nda oturuyoruz bÃ¼tÃ¼n ekip, Ã§Ã¶p tenekeleri olur ya onlara kitlenmiÅŸim. Sonra telefonum Ã§almÄ±ÅŸ, bakÄ±p gÃ¼lÃ¼mseyip sakince yere koymuÅŸum telefonu. KulaÄŸÄ±mdan kÃ¼pemi Ã§Ä±karÄ±p, iÄŸnesiyle telefonun sim kartÄ±nÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸÄ±m. ArkadaÅŸÄ±mÄ±n elindeki sandviÃ§e kitlenmiÅŸim, â€˜neliâ€™ diye sormuÅŸum. â€˜Yer misinâ€™ diye sorunca sandviÃ§i alÄ±p iÃ§ine sim kartÄ±nÄ± koyup herkesin gÃ¶zÃ¼nÃ¼n iÃ§ine baka baka yeyip yutmuÅŸum. Sonra da â€˜arayÄ±n da gÃ¶reyimâ€™ diye baÄŸÄ±rmÄ±ÅŸÄ±m. Ama ben hiÃ§birini hatÄ±rlamÄ±yorum bu olanlarÄ±n. UÃ§aÄŸa nasÄ±l bindim nasÄ±l indim hiÃ§bir ÅŸey hatÄ±rlamÄ±yorum."

"O SES'E Ã‡IKTIKTAN SONRA BABAM BENÄ°MLE 2 AY KONUÅMADI"

2011 yÄ±lÄ±nda O Ses TÃ¼rkiye'ye katÄ±lan Ä°rem Derici, yarÄ±ÅŸma macerasÄ± iÃ§in "Bir gece Taksimâ€™deyiz, bir arkadaÅŸÄ±m â€˜The Voice var ya Acun IlÄ±calÄ±, onun TÃ¼rkiye versiyonunu yapÄ±yor. YarÄ±n yakÄ±nlarda bir otelde elemesi var gidelimâ€™ dedi. Ben de kabul ettim. SabahÄ±n 7â€™sinde oradaydÄ±k. 4-5 kiÅŸi vardÄ±, hepsi tÃ¼rkÃ¼ okuyordu. KayÄ±t yaptÄ±rdÄ±k, kÄ±sa bir ÅŸey okudum â€˜tamamâ€™ dediler. Ama ben Ã§ok iyi sÃ¶ylemiÅŸim sonradan izledim o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri. KahvaltÄ± ederken aradÄ±lar â€˜Acun Medyaâ€™dan bekliyoruzâ€™ diye Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra elemeye Ã§Ä±ktÄ±m. Sadece HÃ¼lya AvÅŸar dÃ¶ndÃ¼. O olaydan sonra babam benimle iki ay konuÅŸmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ babamÄ±n her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ± vardÄ±, â€˜kÄ±zÄ±n yarÄ±ÅŸmaya ihtiyacÄ± mÄ± vardÄ±â€™ diye sÃ¶ylenmiÅŸler babama o da ona kÄ±zmÄ±ÅŸ.

Sonra babam olaya el attÄ±. â€˜Madem bu kadar Ä±srarcÄ±sÄ±n, benim yÃ¶netimimde ilerleyeceksinâ€™ dedi. BÃ¼tÃ¼n ÅŸarkÄ±larÄ±mÄ± babam seÃ§ti ve hepsi de Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± oldu. Ä°lk ÅŸarkÄ±m sadece istediÄŸim gibi olmadÄ± orada da torpil, para bir iÅŸe yaramÄ±yor onu anladÄ±m. Nerelere reklam verdik ama olmamÄ±ÅŸtÄ±â€¦

"Ä°NSAN KENDÄ° FÄ°ÅÄ°NÄ° KENDÄ°SÄ° Ã‡EKÄ°YOR"

Sosyal medyada yediÄŸi linÃ§lerden bahseden Derici, "Åunu anladÄ±m linÃ§le kimse yok olmuyor artÄ±k umursamÄ±yorum. Ä°nsan kendi fiÅŸini kendisi Ã§ekiyor. Mesela benim kariyerime baktÄ±ÄŸÄ±m zaman iki yÄ±l Ã¶nce duraksama dÃ¶nemine girdi.

"BOÅANMA DURUÅMAMDA HAKÄ°M BENÄ°M FOTOÄRAF Ã‡EKTÄ°RDÄ°"

Radyocu RÄ±za Esendemir ile kÄ±sa sÃ¼reli bir evlilik yaÅŸayan ÅŸarkÄ±cÄ±, boÅŸanma duruÅŸmasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ilginÃ§ bir olayÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±: "Eski eÅŸimle boÅŸanmak iÃ§in mahkemeye gittik. Hakime hanÄ±m geldi, herkes ayaÄŸa kalktÄ±. Taraflar dinlendi, anlaÅŸmalÄ± boÅŸanÄ±ldÄ±. Hakime hanÄ±m ayaÄŸa kalktÄ± tam Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z, o dev, herkesi ayaÄŸa kaldÄ±ran kadÄ±n, bana bir anda â€˜Ä°rem HanÄ±m ya kÄ±zÄ±m sizi Ã§ok seviyor, hadi bir selfie Ã§ekilelim Ã§Ä±kmadanâ€™ dedi. â€˜Ben boÅŸandÄ±m, deminâ€™ dedim. Bana â€˜ben boÅŸadÄ±m, biliyorum ama ne olur bir selfie Ã§ekilelimâ€™ dedi tekrardan. Beni kolunun altÄ±na aldÄ± zorla gÃ¼lÃ¼msetti fotoÄŸrafÄ±mÄ±zÄ± Ã§ekti. O fotoÄŸraf duruyorsa lÃ¼tfen bana gÃ¶ndersin Ã§ok merak ediyorum."