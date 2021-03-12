İrem Derici'den aşk itirafı!

"Kendi kendinize yazıp çiziyorsunuz. Bir sosyal medya platformunda 1 aydır sohbet ediyorduk. Güldük oynadık, komiğimize gitti."

RUHUNUZ DUYMADI

Derici, aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine bir de itirafta bulundu: "Ben gizli tuttum mu tutarım. Geçen sene 6 ay güzel bir ilişki yaşadım, ruhunuz duymadı."

BU BENİM TAVRIM

Geçtiğimiz günlerde hatırını soran muhabirlere "Domuz gibiyim" diyen İrem Derici, bu sözünün haber olmasına sitem etti: "Artık bilmiyor musunuz yahu, bu benim tavrım. Bu kadın 10 yıldır argo konuşuyor, küfür ediyor. Bu böyle yani."

Kaynak: Hürriyet