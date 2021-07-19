İrem Derici, Çeşme tatilinde hastanelik oldu
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İrem Derici, Çeşme tatilinde hastanelik oldu

İrem Derici, Çeşme tatilinde hastanelik oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

BİR süredir Çeşme'de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu.

BİR süredir Çeşme'de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. Bir gün önce eğlenmek için Derya Uluğ'un sahne aldığı mekana giden ve oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyleyen Derici, hastaneye giderken çekip Instagram'da paylaştığı videoda şöyle dedi: "Hastaneye gidiyorum. Sesim çıkmıyor. Boğazım, kulaklarım ağrıyor. Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach'e giderim, o ayrı."

BİTMESİNİ BEKLEMEDİ

İrem Derici'ye hastanede serum tedavisi uygulandı. Ancak şarkıcı tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp kiraladığı yazlık eve geçti. Arkadaşı Murat Balcı, Derici'nin görüntülerini sosyal medyada yayınladı.

Kaynak: Hürriyet

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