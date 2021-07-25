İrem Derici: Beni bir öldüremediniz
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İrem Derici: Beni bir öldüremediniz

İrem Derici: Beni bir öldüremediniz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı İrem Derici önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Sivri dilli cevaplarıyla bilinen Derici, öğle saatlerinde alışveriş merkezindeki bir kuaför salonunda bakım yaptırdı.

Geçtiğimiz hafta tatil yaptığı Çeşme'de hastalanan ve serum takılı hali ile haber olan Derici'nin "Geçmiş olsun, tatilde hasta olmuşsunuz?" sorusuna verdiği cevap şaşırttı. "Beni bir öldüremediniz, ölmeyeceğim" diyen ünlü şarkıcı, "Hafif birşey atlattım. Hastaneye girmedim bile, serum bağlatıp çıktım. Kahkaha atarak çektiğim fotoğraftan abarttınız da abarttınız. Hiçbir şeyim yoktu, bazen çok abartıyorsunuz" diyerek haberlere açıklık getirdi. Kısa süren sohbetin ardından "Acelem var arkadaşlar sonra görüşürüz" diyerek gazetecilerin yanından ayrılan Derici, kısa bir süre de alışveriş yaptıktan sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

İrem Derici: Beni bir öldüremediniz

Kaynak: Snob Magazin

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