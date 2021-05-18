İrem Derici'den bikinili poz
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İrem Derici'den bikinili poz

İrem Derici'den bikinili poz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yaptığı açıklama ve karantina döneminde paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren İrem Derici, yine çok konuşuldu. Bikinili poz veren şarkıcı, yazdığı mesajla dikkat çekti. İşte detaylar...

İrem Derici, tatil sezonunu Antalya Kalkan'da açtı. Kaş'ta lüks odada konaklayan şarkıcı, bikinisiyle ayna karşısında yaptığı selfie'yı Instagram'dan paylaştı. Derici kareye, "Şeftalilerimi Kalkan'da çıkardım. Kahretsin" diye yazdı. Fit vücudu ve dövmeleriyle dikkat çeken şarkıcıya, kısa sürede yüzlerce yorum yağdı. Yaptığı açıklama ve paylaştığı pozlarla gündem olan Derici, bikinili karesiyle yine en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

İrem Derici'den bikinili poz

Kaynak: Snob Magazin

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