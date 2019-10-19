İrem Can Ayaz, Cappadocia Ultra-Trail'de 63 kilometrelik parkurun birinci

19.10.2019 16:06

Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda altıncı kez düzenlenen Cappadocia Ultra-Trail'de ilk sonuçlar belli oldu.

Bu sabah Ürgüp Meydanı'nda başlayan organizasyonda dünyanın pek çok noktasından 2 bin 218 atlet koştu. Orta ve kısa parkurdaki ilk 3'ler ise aşağıdaki şekilde sıralandı:

Kaynak: DHA