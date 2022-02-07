İrem Bağları ve Ağrı Dağı birlikte göz kamaştırıyor - Haberler
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İrem Bağları ve Ağrı Dağı birlikte göz kamaştırıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İrem Bağları ve Ağrı Dağı birlikte göz kamaştırıyor

Doğunun Çukurova'sında yer alan İrem Bağları, Ağrı Dağı ile birlikte göz kamaştırıyor.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Doğunun Çukurova'sında yer alan İrem Bağları, Ağrı Dağı ile birlikte göz kamaştırıyor.

Doğunun Çukurova'sı Iğdır'da yer alan İrem Bağları, yağan karın fazla yerde kalmaması sebebiyle adeta karsız bir kışı yaşıyor. Türkiye'nin en yüksek noktası, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan, İrem Bağları, dağ ile birlikte adeta göz kamaştırıyor. Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan İrem Bağları, kış ayında fazla kar yağmayınca bu kış karsız kaldı. Havadan görüntülenen İrem Bağlarının bazı yerlerinde kış mevsimi olduğu halde yeşillikler gözlemlendi. İki gün üst üste bulutlu ve bulutsuz havadan görüntülenen İrem Bağları ve Ağrı Dağı birlikte göz kamaştırıyor.

(Sebahattin Yum/ İHA)

İrem Bağları ve Ağrı Dağı birlikte göz kamaştırıyor

İrem Bağları ve Ağrı Dağı birlikte göz kamaştırıyor

İrem Bağları ve Ağrı Dağı birlikte göz kamaştırıyor

İrem Bağları ve Ağrı Dağı birlikte göz kamaştırıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ağrı Dağı, Çukurova, Türkiye, Iğdır, Güncel, Haber

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