IRCICA'nın "Osmanlı Belgelerinde Kuveyt: 1850-1900" kitabı, Kuveyt Emiri es-Sabah'a takdim edilecek
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IRCICA'nın "Osmanlı Belgelerinde Kuveyt: 1850-1900" kitabı, Kuveyt Emiri es-Sabah'a takdim edilecek

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından hazırlanan "Osmanlı Belgelerinde Kuveyt: Osmanlı Arşivi Belgelerinden Seçmeler 1850-1900" isimli kitap, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a takdim edilecek.

IRCICA'nın
07.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:50

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından hazırlanan "Osmanlı Belgelerinde Kuveyt: Osmanlı Arşivi Belgelerinden Seçmeler 1850-1900" isimli kitap, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a takdim edilecek.

Kitabın özel nüshası, IRCICA'nın Cağaloğlu'ndaki merkezinde düzenlenen törende, Kuveyt Emiri es-Sabah'a takdim edilmek üzere Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan ez-Zevavi'ye teslim edildi.

Törende konuşan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren, IRCICA'nın İslam medeniyeti ve İslam ülkelerinin tarihi üzerine yürüttüğü araştırma projelerini, akademik yayınlarını, konferanslarını, sanat sergilerini ve eğitim programlarını anlattı.

Eren, merkezin Kur'an-ı Kerim incelemeleri, tarih, bilim tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, güzel sanatlar ve el sanatları, kültür ve mimari mirasının korunması gibi konulardaki çalışmalar yoluyla İslam medeniyeti araştırmalarını geliştirmeyi, İslam medeniyetini doğru ve iyi şekilde tanıtmayı, İslam ülkeleri arasında ve bu ülkelerle tüm dünya ülkeleri arasında kültür alışverişlerini ve yakınlaşmayı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

IRCICA'nın yararlandığı ilmi ve tarihi bilgi kaynakları arasında üye ülkelerinin arşiv kurumlarında, kütüphaneleri ve müzelerinde muhafaza edilen belgelerin ve el yazması eserlerin koleksiyonlarının bulunduğunu dile getiren Eren, şunları söyledi:

"Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuş İstanbul'da bulunan merkezimiz, yine İstanbul'da bulunan Osmanlı arşivlerinin koleksiyonlarından yararlanma imkanı bulmaktadır. Gerçekten merkezimiz Osmanlı arşivlerine dayalı olarak birçok önemli tarih projesi gerçekleştirmiştir. Bunlar arasında Osmanlı belgeleri ışığında Osmanlı döneminde Arap ülkeleri tarihi projesi vardır. Bu çalışmalar tüm dünyada Osmanlı döneminde Arap ülkeleri tarihi üzerine çalışan ilim adamları ve araştırmacılar için temel önemde kaynaklardır. Bu meyanda, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerine, merkezimizin araştırma projeleri ve diğer çalışmalarına sağladıkları destek için şükranlarımı ifade etmek isterim."

Eren, "Osmanlı Belgelerinde Kuveyt: İstanbul'daki Osmanlı Arşivlerinden Seçilmiş Belgeler 1850-1900" başlıklı kitabın IRCICA'nın, araştırmacıların Osmanlı belgelerine ulaşmalarını kolaylaştırmak için gösterdiği gayretler çerçevesinde yer aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu projeyi, Kuveyt Büyükelçisi Sayın Gassan Ez-Zevavi'nin Osmanlı arşivlerindeki Kuveyt tarihiyle ilgili belge ve bilgilere duyduğu ilgi ve bunlar üzerinde önemle durması dolayısıyla bu çalışmaya duyulan bir ihtiyaca cevaben ele almış bulunmaktayız. Bu kitabın sayfalarını süsleyen belgeler İstanbul'daki Osmanlı arşivlerinden, on binlerce değilse bile binlerce belge arasından seçilmiştir. İhtiva ettikleri bilgiler titizlikle ve mutlak bir isabetle incelenmiştir. Bu belgeler birbirlerinden farklı satır düzenleriyle yazılmış olup bazıları kodlu telgraflardır ve bu onların okunup anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bahse konu belgeler Kuveyt'in 19. yüzyılın ikinci yarısındaki tarihinin önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Bu kitabın tüm dünyada akademik camianın ve Osmanlı döneminde Kuveyt tarihiyle ilgilenen araştırmacıların ilgisini çekeceğini ümit ediyorum."

Eren, konuşmasının ardından kitabı Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan ez-Zevavi'ye teslim etti.

"Bu güzel çalışmadan çok mutlu ve mesruruz"

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ez-Zevavi de IRCICA'yı ilk ziyaretinin olmadığını belirtti.

Zevavi, kitabın tarihten bir dönemi anlattığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu tarihi dönem Kuveyt'in geçmişinin ve geleceğinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Bu güzel çalışmadan çok mutlu ve mesruruz. Ülkenin emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın da çok hoşuna gideceğine eminim. Kuveyt'in tarihini içerdiğinden dolayı takdir edip önemseyeceğinden eminim."

Programa araştırmacılar, Kuveyt'in Ankara Büyükelçilik ve İstanbul Başkonsolosluk görevlileri ile diğer davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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