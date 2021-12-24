İRAP Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

RİZE (Habermetre) - Rize İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yapılan çalışmalar ve planda yer alan risk azaltma eylemlerinin yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Rize Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı başkanlığında, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Duman, Sedat Sezik, Kübra Baka Kılıç, İlçe Kaymakamları ve İl AFAD Müdürü Mehmet Rıza Andiç'in katılımı ile Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) hazırlanma gerekçeleri, yapılacak çalışmaların önemi, ilçelerde gerçekleştirilecek çalışmaların takip edilmesi ve yönlendirilmesi konuları görüşüldü.

Toplantının ilk bölümünde AFAD Müdürü Mehmet Rıza Andiç, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) hazırlanma süreci ve Kaymakamlıkların sorumluluğunda olan risk azaltma eylemlerinin yıl sonu itibariyle gerçekleşme durumları hakkında sunum yaptı.

Toplantıda İRAP kapsamında ilçelerde gerçekleştirilecek risk azaltma eylemlerinin önem sırası dikkate alınarak, 3 kategoride önceliklendirme çalışmalarının yapılması, önceliklendirmelerin Kaymakamlık ve İl AFAD Müdürlüğü teknik personeli tarafından ortak çalışılarak taslağın hazırlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca AFAD ve ilgili paydaş kurumlar tarafından yürütülen afet eğitimleri ve Kaymakamlıkların destekleri ile afet yerel destek ekiplerinin oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı.

Afetler ile ilgili yapılan genel değerlendirmelerden sonra toplantı sona erdi.

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