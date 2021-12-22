İRAP Üst Düzey Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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İRAP Üst Düzey Toplantısı Gerçekleştirildi

İRAP Üst Düzey Toplantısı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

İRAP Üst Düzey Toplantısı GerçekleştirildiÜlkemizde afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında, her ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan, bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde...

İRAP Üst Düzey Toplantısı GerçekleştirildiÜlkemizde afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında, her ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan, bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlamak ve İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecindeki paydaşları olan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ile birden çok sektörün katılımıyla planların hazırlanmasında ve uygulanmasında iş birliği içinde bütüncül bir yaklaşım ortaya konulması amacıyla düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Üst Düzey Toplantısı, Vali Yakup Canbolat başkanlığında Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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