İRAP 2021 2. Dönem Eylem Değerlendirme Toplantısı

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), 2021 Yılı 2. Dönem Eylem Değerlendirme Toplantısı, Valimiz Ömer Faruk Coşkun başkanlığında AFAD Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Toplantıya, Vali Coşkun'un yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Vali Yardımcısı Vekili Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Başkanı Teoman Selçuk Köksal, Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu Başkanı Meltem Türkoğlu, Kaymakamlar, Belediyelerin temsilcileri ve İRAP eylemlerinden sorumlu kurum kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Coşkun; "Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ile ilimizde güvenle yaşamayı, afetlerden kaynaklı oluşabilecek can ve mal kayıplarını olabildiğince önlemeyi, paydaş kurumlar arası iş birliğini artırmayı ve ekonomik gelişmeyi kesintiye uğratmadan afetlere dirençli bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda planın ve eylemlerin uygulanmasında sorumlu olan 49 kurum ve kuruluşumuza da büyük sorumluluklar düşmektedir. Toplantımızın ilimize, tüm vatandaşlarımıza ve kamu kurum ve kuruluşlarımıza katkı sağlamasını ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, ülkemizi ve ilimizi Allah her türlü afetten korusun, " dedi. AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, AFAD Deprem Daire Başkanı Sayın Murat Nurlu, Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Başkanı Teoman Selçuk Köksal, Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu Başkanı Meltem Türkoğlu'nun, Kahramanmaraş ilinin afetselliği, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın önemi ve ilimizde uygulama alanları ve eylemlerinin 2021 yılsonu gerçekleşme seviyeleri ile ilgili sunumunun ardından, yüz yüze ve çevrim içi katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

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