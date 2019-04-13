- İranlılardan Devrim Muhafızlarına destek yürüyüşü

TAHRAN - İran'da cuma namazının ardından ülke genelinde Devrim Muhafızlarına destek yürüyüşleri düzenlendi.

İranlılar, ABD'nin Devrim Muhafızlarını terör örgütü listesine alan kararını protesto etmek ve Devrim Muhafızlarına destek için cuma namazı sonrasında yürüyüş gerçekleştirdi. İran'da ülke genelinde düzenlenen Devrim Muhafızlarına destek yürüyüşlerinde "Devrim Muhafızlarını korumak vazifemiz","Devrim Muhafızları ordunun kardeşidir" ve "kahrolsun İsrail" ve "kahrolsun Amerika" sloganları atıldı.

Cuma namazında konuşan Uzmanlar Meclisi üyelerinden Ayetullah Muvahhıdi Kirmani ise, ABD'nin Devrim Muhafızlarını terör örgütü listesine alan kararını kınayarak, "Trump mantık dışı bir karar alarak Devrim Muhafızlarını terör listesine ekledi. Bir ülkenin resmi ordusunu terör listesine almak uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

İran halkının Devrim Muhafızlarının yanında olduğunu ve tüm İran'ın Devrim Muhafızları olduğunu söyleyen Ayetullah Kirmani, ABD'nin terör örgütlerinin başı olduğunu belirterek, "Eğer dini lider izin verirse Devrim Muhafızları Tel Aviv'i yerle yeksan edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA