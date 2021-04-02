Son dakika haberi! İranlılar Kovid-19 nedeniyle Tabiat Günü'nü evlerinde kutladı
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Son dakika haberi! İranlılar Kovid-19 nedeniyle Tabiat Günü'nü evlerinde kutladı

Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! İranlılar Kovid-19 nedeniyle Tabiat Günü'nü evlerinde kutladı

Bir son dakika haberine göre İranlılar her yıl park ve bahçelerde kutladıkları Tabiat Günü'nü (Sizde Beder) bu kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle evlerinin avlusu ya da çatısında geçirdi.

İranlılar her yıl park ve bahçelerde kutladıkları Tabiat Günü'nü (Sizde Beder) bu kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle evlerinin avlusu ya da çatısında geçirdi.

Ülkede vakaların artması üzerine hükümetin önlemleri sıkılaştırması sonucu başkent Tahran'daki milli parklar, bahçeler, ormanlar ve piknik alanları ziyarete kapatıldı.

Kısıtlamalar nedeniyle Tahranlılar Tabiat Günü'nü evlerinin avlusu ya da çatısında kutlamak zorunda kaldı.

Güvenlik güçleri de bazı park ve bahçelerin girişlerinde önlem aldı.

İran'da Hicri Şemsi takvime göre Nevruz'un 13. gününe denk gelen 13 Ferferdin (2 Nisan) Tabiat Günü olarak kutlanıyor ve normal koşullarda halk yeşil alanlara giderek bu günü evden uzak doğa ile iç içe geçiriyor.

İranlılar, doğanın uyanışı ve canlanması olarak kabul ettikleri Tabiat Günü'nde araçlarını dışarı çıkarmıyor ve çevre bilincini yaymaya dikkat ediyor.

Son dakika haberi! İranlılar Kovid-19 nedeniyle Tabiat Günü'nü evlerinde kutladı
Son dakika haberi! İranlılar Kovid-19 nedeniyle Tabiat Günü'nü evlerinde kutladı
Son dakika haberi! İranlılar Kovid-19 nedeniyle Tabiat Günü'nü evlerinde kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

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