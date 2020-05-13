İranlılar Kadir Gecesini araçlarının içinde ibadet ederek geçirdi İran'da, Kadir Gecesi ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul ediliyor.

İran'da, Kadir Gecesi ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şeb-i İhya olarak adlandırılan bu gecelerde mescitlerde toplanan İranlılar, toplu halde imsak vaktine kadar dua ediyor. İranlılar, bu yıl yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle Ramazan ayının 19. gecesi aileleriyle birlikte başkent Tahran'daki Eram Parkı'nın otopark alanında toplanarak arabalarında ibadet etti. Kaynak: AA