İranlı yönetmen Majid Panahi'nin "Dövüş Horozu" filmi İstanbul'da çekildi

İranlı yönetmen ve fotoğrafçı Majid Panahi'nin senaryosunu Kanadalı yapımcı Patrik Graham ile beraber yazdığı "Dövüş Horozu/Game Birds" filminin bir ay süren çekimleri tamamlandı.

İranlı yönetmen ve fotoğrafçı Majid Panahi'nin senaryosunu Kanadalı yapımcı Patrik Graham ile beraber yazdığı "Dövüş Horozu/Game Birds" filminin bir ay süren çekimleri tamamlandı.

İstanbul'da çekilen filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Melih Yılmaz, Gonca Vuslateri, Serkan Kuru, Nilay Erdönmez, Mehmet Usta, Aydın Orak ve Rıza Akın yer aldı.

Görüntü yönetmenliğini Refik Çakar'ın yaptığı filmin yapımcılığını Aydın Orak, idari yapımcılığını ise Mahmut İslam Bilir üstlendi.

Film, bir savaş fotoğrafçısının yıllar sonra işkencecisiyle karşılaşması ve ondan intikam almaya çalışmasını konu alıyor.

Majid Panahi'nin ilk uzun metraj filmi olan "Dövüş Horozu"nun Eylül 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı