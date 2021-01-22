İranlı yolcuların midesinden 871 gram metamfetamin çıktı
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İranlı yolcuların midesinden 871 gram metamfetamin çıktı

22.01.2021 22:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:17
İranlı yolcuların midesinden 871 gram metamfetamin çıktı

KOCAELİ'de, TEM yolu üzerinde durdurulan otobüste, İranlı 3 yolcunun midesinden toplam 103 fişek halinde 871 gram metamfetamin çıktı.

KOCAELİ'de, TEM yolu üzerinde durdurulan otobüste,  İranlı 3 yolcunun midesinden toplam 103 fişek halinde 871 gram metamfetamin çıktı. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste, İran uyruklu 3 yolcunun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, yolcuların üstleri ve bagaj kısmındaki eşyaları arandı. Bu sırada bir kişinin ceket içerisinde üzerinde dışkı kalıntıları bulunan 25 fişek metamfetamin ele geçirildi. Bunun üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığından alınan karar ile doktor kontrolüne götürüldü. Doktorlar tarafından yapılan kontrollerde, şüphelilerin midesinde çok sayıda uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilerek, bunları çıkarmaları sağlandı. İran uyruklu 3 şüphelinin toplam 103 fişek halinde 871 gram metamfetamin taşıdığı belirlendi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.  


İranlı yolcuların midesinden 871 gram metamfetamin çıktı
İranlı yolcuların midesinden 871 gram metamfetamin çıktı
İranlı yolcuların midesinden 871 gram metamfetamin çıktı
İranlı yolcuların midesinden 871 gram metamfetamin çıktı
İranlı yolcuların midesinden 871 gram metamfetamin çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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