İranlı yolcular için uçuşlara izin verildi, uçuşlara Türk yolcu alınmayacak

26.02.2020 20:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:21

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)'nin aldığı karar doğrultusunda İran uçuşları askıya alınmasının ardından yeni bir karar çıktı. Türkiye'den İran'a gidecek yolcuların taşınmasına izin verileceği ve bu uçuşlara Türk yolcu alınmayacağı açıkladı.

İran'da onlarca kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs nedeniyle daha önce Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine İran uçuşları tek taraflı olarak gerçekleştiriliyordu. SHGM'nin bugün aldığı kararla tüm İran uçuşları askıya alındı. İranlı yolcuların İstanbul'da kalması nedeniyle, resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, "Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olup, İranlı taşıyıcıların yolcusuz gelerek Türkiye'den İran'a gidecek yolcuları taşımasına izin verilecektir. Bu uçuşlarda Türk yolcu taşınmayacaktır. Kamuoyu ve ilgililere duyurulur" diye bilgi verdi.

İRAN'DAN GELECEK UÇAĞI BEKLİYORLAR Tahran'a gitmek için havalimanına gelen yolculardan Mehdi Şamiz, "Görüldüğü gibi herkes burada ama hiçbir şey belli değil. Yani İran uçaklarına izin vermişler, vermemişler boş uçakları tekrar İran'a döndürmüşler. Biz Tahran'a gidecektik. Ama en sonunda bize tekrar uçak bileti verdiler İran'dan yeniden uçak gelecekmiş. Otelde kalıyordum uçuş olmazsa tekrar otele gideceğim" dedi. Meysem Kavasi ise, "Saat 16.30'da havalimanına geldim. Havalimanında uçağın gelmediğini ve iptal olduğunu söylediler. Daha sonra uçak geliyor dediler. Herkes otelde kalıyor para bitti" diye konuştu.

Kaynak: DHA