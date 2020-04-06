İranlı yetkiliden Çin'e Kovid-19 ile ilgili yanlış bilgilendirme yaptığı suçlaması İran'da Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Mahrez, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Çin makamlarının doğru rakam ve bilgi vermediğini savundu.

İran'da Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Mahrez, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Çin makamlarının doğru rakam ve bilgi vermediğini savundu.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan, Mahrez, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un "Çin, dünyaya acı bir şaka yaptı." açıklamasını destekledi.

Mahrez, "Çin'den doğru istatistik ve bilgiler vermesi beklenemez. (Çinliler) Birçok makaleyi geri çektiler. Onların verdiği rakamlar ve bilgiler çok doğru değildi. Kovid-19'un ölümcüllüğü ve bulaşıcılığı, bu hastalığın Çin yönetiminin söylediğinin ötesinde bir şey olduğunu ortaya koydu." dedi.

Kovid-19'un çıkış yerinin Çin'de sadece Vuhan kenti olmasıyla ilgili bilgilerin de sorgulanması gerektiğini dile getiren Mahrez, "Biz bu hastalığın Çin'de sona erip ermediğini bilmiyoruz. Onların bilimsel çalışmalarıyla ilgili geçmiş göz önüne alındığında verdikleri rakamlara da güven olmaz. Hastalığın yayılması Çin'in verdiği bilgilerden daha korkutucudur." diye konuştu.

Cihanpur, dünkü yaptığı açıklamada, Çin yönetiminin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili açıklamalarını eleştirerek, "Çin, Kovid-19'dan ölenler ve hastalarla ilgili açıkladığı rakam ve istatistiklerle dünyaya acı bir şaka yaptı. Bu hastalığa yakalanan ülkeler, Çin'in açıklamalarını göz önüne alarak, hastalığın gripten daha hafif olduğunu zannetti." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 739'a, vaka sayısı ise 60 bin 500'e ulaştı.

Kaynak: AA