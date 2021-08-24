İranlı yetkili, Tahran'daki Evin Cezaevi'nden sızan şiddet görüntüleri nedeniyle özür diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İranlı yetkili, Tahran'daki Evin Cezaevi'nden sızan şiddet görüntüleri nedeniyle özür diledi

İranlı yetkili, Tahran'daki Evin Cezaevi'nden sızan şiddet görüntüleri nedeniyle özür diledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Cezaevi'ne yönelik siber saldırı neticesinde hapishanede darbedilen mahkumların görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Cezaevleri Kurumu Başkanı Muhammed Mehdi Hac Muhammedi özür diledi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Cezaevi'ne yönelik siber saldırı neticesinde hapishanede darbedilen mahkumların görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Cezaevleri Kurumu Başkanı Muhammed Mehdi Hac Muhammedi özür diledi.

"Adalet-i Ali" adlı siber korsanlar grubu, Tahran'ın işkence iddialarıyla ünlü Evin Cezaevi'nin güvenlik kameralarına yönelik siber saldırı düzenlediğini duyurdu.

Siber korsanlar, cezaevinin güvenlik sistemlerine saldırı neticesinde elde edildiği iddia edilen ve görevlilerin mahkumlara darp ve şiddet uyguladığını ortaya çıkaran pek çok görüntüyü sosyal medyadan servis etti.

Mahkumlara yönelik şiddet görüntüleri ülkede tepki toplarken İran Cezaevleri Kurumu Başkanı Muhammed Mehdi Hac Muhammedi, yaşananların sorumluluğunu kabul ederek özür diledi.

Hac Muhammedi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bu kabul edilemez davranışların sorumluluğunu kabul ediyorum. Bu tür trajik hadiselerin tekrar etmemesi için çaba gösterileceğini ve sorumlulara karşı ciddi adımlar atılacağına dair söz veriyorum. Allah'tan, liderden (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney), milletimizden ve bu hataların etkisinde elbette ki çabaları göz ardı edilemeyecek olan onurlu gardiyanlardan özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

İran'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi
İran'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Buğra Kavuncu Mustafa Destici Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Aleyna Tilki Burak Özçivit Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Marcao Mesut Özil Arda Turan Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İranlı yetkili, Tahran'daki Evin Cezaevi'nden sızan şiddet görüntüleri nedeniyle özür diledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 12:40:28. #1.15#

title