İranlı yetkili: İki gemiden 67 personel kurtarıldı

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Koruma ve Güvenlik İdaresi Başkanı Alirıza Huceste, Umman Körfezi'nde ham petrol yüklü 2 tankerde meydana gelen patlama sonrası iki tankerin 67 mürettebatını kurtardıklarını açıkladı.

İran yarı resmi Fars haber ajansı, Huceste'nin açıklamalarına yer verdi. Bu sabah iki petrol tankerinde yaşanan hadisenin ardından hemen harekete geçtiklerini belirten Huceste, İran'ın arama kurtarma ekibinin, birinci gemide çıkan yangından kurtulmak için suya atlayan 23 mürettebatı sudan aldığını ve İran'ın Cask limanına getirdiğini söyledi. Hüceste, ikinci gemide de yangın çıktığını, İranlı arama kurtarma ekiplerinin bu geminin de 44 mürettebatını Cask limanına getirdiklerini belirtti.

Huceste, İran İslam Cumhuriyetinin körfezde arama kurtarma konvansiyonu üyesi olduğunu ve bu konvansiyon gereği bu tür durumlarda kaza geçiren gemilere yardım ettiklerini vurguladı.

Kaynak: DHA