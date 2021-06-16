İranlı ve Türk emlakçılar İstanbul'da buluşacak
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İranlı ve Türk emlakçılar İstanbul'da buluşacak

İranlı ve Türk emlakçılar İstanbul'da buluşacak
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi

Merkezi Antalya'da bulunan Bilban Grup tarafından organize edilen Uluslararası B2B İran ve Türkiye 3. Emlak ve Yatırım Proje Görüşmeleri, İstanbul'da yapılacak.

Merkezi Antalya'da bulunan Bilban Grup tarafından organize edilen Uluslararası B2B İran ve Türkiye 3. Emlak ve Yatırım Proje Görüşmeleri, İstanbul'da yapılacak.

Bilban Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Bilban, AA muhabirine, ilkini 2019'da düzenledikleri organizasyonun ikincisini, geçen yıl İstanbul'da yaptıklarını ve verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Organizasyonun üçüncüsünü de 3-5 Ağustos'ta yine İstanbul'da yapacaklarını anlatan Bilban, organizasyon ile Türk gayrimenkul sektörü temsilcileri ile İran emlak sektörü profesyonellerini bir araya getireceklerini kaydetti.

Geçen yıl yapılan organizasyon sonrasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen İranlılara konut satışının arttığını dile getiren Bilban, şunları söyledi:

"TÜİK'in verilerine göre Türkiye genelinde 2020'nin şubat ayından bugüne en çok satış yapılan ülke İran. Bu yıl da ilk dört ayda İranlılara 2 bin 156 konut satıldı. Türkiye'nin yabancıya konut satışında İranlıları zirveye taşıyan ve toplam satışların yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştiren lisanslı İranlı emlakçılar ile Türk inşaat ve emlak sektörüne yön veren firmalar üçüncü kez buluşacak."

Organizasyona İran Emlak Federasyonuna kayıtlı lisanslı 100 emlak firması ve Türkiye'de gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyen İranlı iş insanlarının katılacağını belirten Bilban, birebir randevulu toplantı sistemi ile katılımcıların doğru iş ortağını bulmalarının sağlanacağını ve etkinlik boyunca 4 bin randevu planlandığını aktardı.

İran'da lisanslı emlakçıların, İran Emlak Federasyonuna ve ilgili bakanlığa bağlı olarak çalıştığı bilgisini veren Gönül Bilban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İranlılar en küçük bir kira sözleşmesini ve yıllık yenilemesini dahi lisanslı emlakçılar aracılığıyla yapıyorlar ve devlet güvencesi ile kendilerini garanti altına aldıklarından önceliği her zaman kendi ülkelerindeki emlakçılara veriyorlar. Biz de bu organizasyona katılacak lisanslı emlak firmalarını 19 premium bölgeden seçtik. Türkiye'den konut veya işyeri satışında toplam ciroları minimum 10 milyon dolar ve üstü olan bu firmaların kontrolü de belli kurumlarca önceden yapıldı."

Bilban, Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün seçkin ve prestijli inşaat firmalarının katılacağı organizasyon için başvuruların başladığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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