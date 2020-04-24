İranlı uzman: "İran-ABD arasındaki gerginlik basit bir olayla kontrol edilemez noktaya gelebilir" İran Stratejik Araştırmalar Merkezi Küresel Çalışmalar Programı Müdürü Diyako Hüseyni, Tahran ile Washington arasında Basra Körfezi'nde artan gerginliğin basit bir olayla kontrol edilemez noktaya gelebileceğini belirtti.

İran Stratejik Araştırmalar Merkezi Küresel Çalışmalar Programı Müdürü Diyako Hüseyni, Tahran ile Washington arasında Basra Körfezi'nde artan gerginliğin basit bir olayla kontrol edilemez noktaya gelebileceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığına bağlı Stratejik Araştırmalar Merkezi Küresel Çalışmalar Programı Müdürü Hüseyni, ABD Başkanı Donald Trump'ın donanmaya İran'a ait hücumbotları vurma talimatı vermesinin ardından iki ülke arasında tırmanan gerginliği AA muhabirine değerlendirdi.

Tahran ile Washington arasındaki gerginliğin temelinde ABD'nin İran'ın çıkarlarını tanımamakta ısrar etmesi olduğunu ifade eden Hüseyni, Washington'un bu tutumunu sürdürmesi halinde bölgedeki gerginliğin devam edeceğini söyledi.

İki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden olduğunu hatırlatan Hüseyni, "Elbette şu anda iki tarafın da tansiyonu artırmak isteyeceğini düşünmüyorum. Ülkelerindeki Kovid-19 salgınıyla mücadeleye odaklanmayı tercih ediyorlar ancak bazen gerginlik kasıtlı şekilde olmuyor. Basit bir olay dahi gerginliği kontrol edilemez noktaya getirebilir." diye konuştu.

İranlı uzman sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun önüne geçebilmek için iki tarafın da itidalli olması, sözlü ve tatbiki maceracılıktan kaçınması gerekiyor; ancak Trump yönetiminin buna pek fazla ilgi göstermediği görülüyor. Bu nedenle gelecekte gerçekleşmesi muhtemel her türlü askeri çatışmanın nihai sorumlusu ABD olacaktır."

Washington'un bölgesel gerçekler hakkında doğru bakış açısına sahip olmadığını savunan Hüseyni, "ABD Başkanı, İran'a karşı tehditleri artırınca veya Kasım Süleymani'ye suikasta başvurunca İran için gerekli caydırıcılığı elde edeceğini düşünüyordu. Bu politika yenilgiye uğradı." dedi.

ABD, İran'a karşı caydırıcılık sağladığını hissettiğinde İran'ın buna karşılık ulusal güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşündüğünü ve bunun da Tahran'ın daha keskin politikalar izlemesine yol açtığına dikkati çeken Hüseyni, "İran'a yönelik tehdit ve baskıların artırılması caydırıcılığı güçlendirmez. Yalnızca ABD'nin cüretkar eylemlerine karşılık vermek için İran'ın motivasyonunu daha artırır." ifadesini kullandı.

Basra Körfezi'nde İran-ABD gerginliği

ABD donanmasına bağlı Beşinci Filo, 16 Nisan'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 11 sürat teknesinin, Basra Körfezi'ndeki 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiğini duyurmuştu.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Basra Körfezi'nde istikrarsızlığın asıl faktörü, dünyanın diğer tarafından İran'ın sınırlarına gelen ve temelsiz iddialar ortaya atan Amerikalıların işgalci ve yasa dışı varlığıdır." ifadesini kullanmıştı.

ABD gemilerinin taciz edildiğine ilişkin suçlamaları reddeden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de ABD donanmasına ait savaş gemilerinin Basra Körfezi'nde devriye görevindeki İran güçlerini engelleme girişiminde bulunduğunu belirterek, bunun ardından ABD savaş gemilerinin uyarıldığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD donanmasına, İran güçleri tarafından taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirmişti.

Bunun ardından konuyla ilgili açıklama yapan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Basra Körfezi'nde İran'a ait sivil ya da askeri deniz araçlarının güvenliğinin tehdit edilmesi halinde ABD'ye ait savaş gemilerinin vurulması emrini verdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA