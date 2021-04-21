İranlı uzman Cemşidi: "Rejim siyasi ve ekonomik açıdan bir çıkmazdadır" (2)

İranlı İç Siyaset Uzmanı ve Ekonomist Nevid Cemşidi, ülkesinde rejimin siyasi ve ekonomik açıdan çıkmazda olduğunu savunarak, "İran, dünya, bölge ülkeleri ve kendi halkıyla barışmalıdır.