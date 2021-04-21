İranlı uzman Cemşidi: "Rejim siyasi ve ekonomik açıdan bir çıkmazdadır" (2)
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İranlı uzman Cemşidi: "Rejim siyasi ve ekonomik açıdan bir çıkmazdadır" (2)

Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi - Haberler | Güncel

İranlı İç Siyaset Uzmanı ve Ekonomist Nevid Cemşidi, ülkesinde rejimin siyasi ve ekonomik açıdan çıkmazda olduğunu savunarak, "İran, dünya, bölge ülkeleri ve kendi halkıyla barışmalıdır.

İranlı İç Siyaset Uzmanı ve Ekonomist Nevid Cemşidi, ülkesinde rejimin siyasi ve ekonomik açıdan çıkmazda olduğunu savunarak, "İran, dünya, bölge ülkeleri ve kendi halkıyla barışmalıdır." dedi.

İran'da yayın yapan Asya gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini de yürüten siyasi uzman Cemşidi, İran'ın bölgedeki askeri varlığı, nükleer anlaşmanın geleceği ve ülkedeki siyasi tabloyu AA muhabirine değerlendirdi.

İranlı uzman Cemşidi: 'Rejim siyasi ve ekonomik açıdan bir çıkmazdadır' (2)
İranlı uzman Cemşidi: 'Rejim siyasi ve ekonomik açıdan bir çıkmazdadır' (2)
İranlı uzman Cemşidi: 'Rejim siyasi ve ekonomik açıdan bir çıkmazdadır' (2)
İranlı uzman Cemşidi: 'Rejim siyasi ve ekonomik açıdan bir çıkmazdadır' (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

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