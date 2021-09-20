İranlı uyuşturucu sanıklarına 12,5 yıl hapis - Haberler
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İranlı uyuşturucu sanıklarına 12,5 yıl hapis

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel
İranlı uyuşturucu sanıklarına 12,5 yıl hapis

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan İranlı Mohammed Reza B. (35) ve Mohammed J. (35), 12'şer yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin TL cezaya çarptırıldı.

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan İranlı Mohammed Reza B. (35) ve Mohammed J. (35), 12'şer yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin TL cezaya çarptırıldı.

Polis ekiplerinin geçen nisan ayında Kocasinan ilçesinde yaptığı fiziki takip sonucu, İran uyruklu Mohammed Reza B. ve Mohammed J.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şüphelilerde yapılan aramada 0,634 gram metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar, aile avukatları hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanıklar, herhangi bir sabıkaları olmadığını ve uyuşturucu ticareti yapmadıklarını söyleyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mohammed Reza B. ve Mohammed J.'yi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin TL cezaya çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.


Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri
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