İranlı ünlü modelin rezidansta beslediği aslan yavrusu ve piton hayvanat bahçesinde koruma altında
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İranlı ünlü modelin rezidansta beslediği aslan yavrusu ve piton hayvanat bahçesinde koruma altında

İranlı ünlü modelin rezidansta beslediği aslan yavrusu ve piton hayvanat bahçesinde koruma altında İranlı ünlü model Qazal Yadegari'nin İstanbul'da lüks bir rezidansta beslediği erkek aslan yavrusu ile piton yılanı Gaziantep'te koruma altına alındı.

09.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:37

İranlı ünlü modelin rezidansta beslediği aslan yavrusu ve piton hayvanat bahçesinde koruma altında

GAZİANTEP - İranlı ünlü model Qazal Yadegari'nin İstanbul'da lüks bir rezidansta beslediği erkek aslan yavrusu ile piton yılanı Gaziantep'te koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Emniyeti tarafından yapılan çalışmayla Sarıyer Maslak'ta lüks bir rezidansta erkek aslan ve piton yılanı ele geçirdi. Ekipler ünlü mankene CİTES sözleşmesi kapsamında işlem yaparken hayvanların doğal ortamına uygun bir şekilde büyümesi için Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Lüks rezidanstan alınarak hayvanat bahçesine getirilen aslan ve piton yeni ortamına alışması için özel çalışma yapıyor. Süt ve arada et ile beslenen aslan yavrusu ise tek olarak farklı bir bölümde rehabilite ediliyor.

Hayvanat Bahçesine getirilen erkek aslan ve piton yılanı hakkında bilgiler veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Bu hayvanlar ya doğasında olacak ya da hayvanat bahçesinde olacak hiç birinin evlerde bulundurulması, ülkeye sokulması yasak. Bunların mutlaka sağlık raporlarının kontrol edilmesinden sonra ülkeye girmesi lazım ama bu hayvanlar bir şekilde ülkeye girmiş tabii İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü bu hayvanları yakaladı ve bize gönderdiler. Aslan şu anda 6 aylık sütle besleniyor arada et veriyoruz genel sağlık durumu iyi" dedi.

İranlı ünlü modelin rezidansta beslediği aslan yavrusu ve piton hayvanat bahçesinde koruma altında

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
ADMAN: Ülkeye sokulmasi yasak olduguna göre, gümrükten filan girmis olsa yakalarlardi, demekki rezidansta kendisi dogurmus piton ve aslan yavrusunu.
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