İranlı turistlerin geldiği Van'da, koronavirüs tedbirleri(2)

20.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:52

VALİ BİLMEZ, TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İran'ın Kum kentinde 2 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından yapılan değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA

Vali Bilmez, kentte gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Şüpheli vakalar olması halinde tecrit edilmesi için sınır kapısında özel oluşturulacak sağlık odasına alınacağını ve tahsil edilecek özel ambulansla da Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceğini ifade etti. Sağlık Müdürlüğü'nün daha önce ilçelerdeki sağlık personeline virüsle ilgili eğitim verdiğini aktaran Vali Bilmez, ilçelerdeki sağlık görevlilerinin karar gereği göçmenlerle muhatap olan askeri birlikler, jandarma, emniyet ve ilgili kurum personellerine bilgilendirme yapacağını belirtti.SINIRDA KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİR ALINIYORHer türlü tedbir alındığını da kaydeden Vali Bilmez, "Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giren turistlerin sağlık açısından ateşini ölçen cihazlar Ankara'dan talep edildi. Geldiğinde sınırdan geçişlerde kişilerin uzaktan ateşini ölçen cihazlarımız kurulacak. Şüpheli vakalar olması halinde tecrit edilmesi için sınır kapısında özel oluşturduğumuz sağlık odasına alınacak, daha sonra bu iş için özel tahsis edilmiş ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilecek. Hastanede bu tür vakalar için özel bölüm ayrıldı. Türkiye'de 20 hastane, olası vakalara karşı pilot hastane seçilmişti. Bunlardan biri de Van'daki hastanemiz. Sağlık açısından her türlü önlemimiz ve altyapımız hazır."Özalp ilçesinde basına yansıyan şüpheli vakanın tahlillerinin negatif çıktığını da söyleyen Vali Bilmez, "Bütün kurumlarımız bu konuda teyakkuz halinde. Bizimle İran arasında sınır geçişlerinde vize muafiyeti var. Burada bir sınırlamaya gidilip gidilmeyeceği konusu, İran'daki gelişmelere bağlı olarak, sadece Van'da, değil bütün kapılar için söz konusu olabilecek" dedi.NEVRUZ NEDENİYLE HAREKETLİLİK BEKLENTİSİKoronavirüs vakasının 900 kilometre uzaklıktaki İran'ın Kum kentinde ortaya çıktığını anlatan Vali Bilmez, burasının Van'a uzak bir bölge olmasına rağmen, gerekli önlemleri aldıklarını dile getirdi. Vali Bilmez konuşmasını şöyle sürdürdü: "Risk durumuna göre tedbirlerin artırılması veya gevşetilmesi konusunda gerekli kararlar alınacak. Vatandaşlarımızın tedirgin olacağı bir husus yok. Gerekli önlemler alındı. Sağlık birimlerinin yaptığı açıklamalara riayet etmeleri ve hijyen konusuna önem vermelerini istiyoruz. Personelimizi de bu konuda uyardık. Okullarda da bu konuda alınacak önlemler konusunda eğitim çalışmalarına hızlı şekilde başlıyoruz. Bölgede panik yaratmak isteyen, kentimizin ekonomisine zarar verebilecek davranışlardan uzak durmamız lazım. Van turizmle ön plana çıkan bir kent. Yaklaşan nevruz nedeniyle hareketlilik beklentisi söz konusu. Gelişmeleri takip edeceğiz. Alınması gereken tedbirler konusunda gerekeni yapacağız ve bu süreçte kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceğiz."Bu arada, Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nda İranlı turistlerin giriş ve çıkışları sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ/VAN,