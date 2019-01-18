İranlı Tur Operatörleri Diyarbakır'da

İranlı tur operatörleri, Türk Hava Yolları, Bilban Turizm ve Diyarbakır Valiliğinin organizasyonuyla kente geldi.

Sur ve Eğil ilçeleri ile On Gözlü Köprü ve Zerzevan Kalesi gibi kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen 33 tur operatörü, daha sonra bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İranlı turizmcileri kentte ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın gezilmesi ve görülmesi gereken tarihi bir şehir olduğunun altını çizen Güzeloğlu, İranlı turistleri kentte misafir etmek istediklerini ifade etti.

Güzeloğlu, kentin turizmde çok önemli bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu yıl Diyarbakır'ın turizm potansiyelini çok daha öteye taşımak istiyoruz. Hedefimiz olan en az 5 milyon turiste doğru büyük sıçramayı inşallah bu yıl başlatmayı ve bu hedefi daha yukarı taşımayı amaçlıyoruz. Diyarbakır'ı yakın dönemde İran'da da tanıtmak için birlikte olacağız." dedi.

"Kente hayran kaldık"

İranlı Leyla Abbasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ı gezdiklerini ve hayran kaldıklarını dile getirdi.

Diyarbakır'ın tarihi açıdan güzel bir yer olduğunu söyleyen Abbasi, "Burada bizi çok iyi ağırladılar. İranlılar Türkiye'yi seviyor, Türkiyeliler de İranlıları seviyor. Türkiye'nin güzel yerleri çok. Yemek ve kültürü bize çok yakın." ifadesini kullandı.

İran'ın Tebriz şehrinden gelen Ali Rıza Najafkhani ise kentte çok güzel ağırlandıklarını söyledi. Kenti gezip güzel yemekler tattıklarını belirten Najafkhani, şöyle devam etti:

"Tur operatörleri olarak buraya turist getirmeyi planlıyoruz. Ben 10 senedir sürekli Türkiye'nin diğer şehirlerine yolcu götürüyorum. En azından 10 defa da Diyarbakır'dan geçtim ama maalesef hiç Diyarbakır'ı gezmedim ama bugün gezip gördükten sonra başka şeyler düşünüyoruz. İnşallah sürekli buraya da yolcu getireceğiz. Biz Türk kardeşlerimizi İran'a bekliyoruz, İranlıları da Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz."

"Diyarbakır'a 100 bine yakın turist getirmeyi planlıyoruz"

Sina Kıyoumarsi Tabrizi de daha önce Türkiye'de Marmaris ve Bodrum gibi tatil yerlerine gittiklerini, bu organizasyon sayesinde Diyarbakır'ı tanıdıklarını ifade etti.

Diyarbakır'ın peygamberler ve sahabeler şehri olduğunu öğrendiklerini dile getiren Tabrizi, Diyarbakır'ın tarihi yönden çok zengin olduğunu, İranlıların da tarihi yerleri gezmeyi tercih ettiklerini kaydetti.

Diyarbakır'a gelmek isteyen turistlerin İstanbul'dan aktarma yapmalarının zor ve maliyetli olacağı için direkt uçuşlar olması için görüşmeler yapacaklarını anlatan Tabrizi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim Tebriz, Tahran, Ahvaz'da yerlerimiz var. İran'dan Diyarbakır'a 100 bine yakın turist getirmeyi planlıyoruz. Tahran'dan İstanbul'a gidip İstanbul'dan da Diyarbakır'a gelmek zor olur. Ekonomik açıdan da yüksek olur. ya Tebriz'den ya da Tahran'dan Diyarbakır'a uçuşlar olursa daha güzel olur. Vali Bey bu konuyla ilgileneceğini ve THY ile görüşeceğini söyledi."

Toplantıya, Diyarbakır Vali Yardımcısı Hacı Hasan Gökpınar, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve turizm acentelerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA