İranlı sünni alim, ülkesindeki sünnilerin dini özgürlüklerinin kısıtlanmasını eleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

İranlı sünni alim, ülkesindeki sünnilerin dini özgürlüklerinin kısıtlanmasını eleştirdi

06.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:43
İranlı sünni alim, ülkesindeki sünnilerin dini özgürlüklerinin kısıtlanmasını eleştirdi

İran'ın önde gelen sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Tahran yönetiminin kurduğu 'Ehli Sünnet İlimler Medreselerini Planlama Konseyi' ile ülkedeki ehli sünnet mensuplarının dini yaşantılarına müdahale etmesini eleştirdi.

İran'ın önde gelen sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Tahran yönetiminin kurduğu 'Ehli Sünnet İlimler Medreselerini Planlama Konseyi' ile ülkedeki ehli sünnet mensuplarının dini yaşantılarına müdahale etmesini eleştirdi.

İsmailzehi'ye ait internet sitesi "abdolhamid.net"e göre, adı geçen İranlı Sünni din adamı, ülke lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektubunda, ülkedeki ehli sünnet mensuplarına ait camilere müdahale edilmesine tepki gösterdi.

İsmailzehi, "Yakın dönemde kurulan 'Ehli Sünnet İlimler Medreselerini Planlama Konseyi' kurumu, ülkenin farklı bölgelerinde, güvenlik ve yargı kurumlarının yardım ve baskılarıyla, şehir ve köylerdeki tüm ehli sünnete ait din işlerini devralmaya çalışmaktadır. Söz konusu yapı, kendisini sünnilerin din işlerinden sorumlu görmektedir. Bu durum ülkedeki sünni vatandaşların endişelerini artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Uygulama Anayasaya aykırı"

Söz konusu girişimin İran Anayasası'nın 12'nci maddesinde yer alan, "İslam mezhepleri kendi dini işlerinde tam bir özgürlüğe sahiptirler" desturunu ihlal ettiğini dile getiren İsmailzehi, "İran devriminin üzerinden 42 yıl geçmiş olmasına rağmen İranlı sünniler hala vatandaşlık hakları konusunda birçok sorun ve endişeyle karşı karşıyadır. Öyle ki, İran'da vatandaşlık sıralamasında kaçıncı sırada geldiklerini bilmiyorlar." açıklamasında bulundu.

İran devleti, ülkedeki ehli sünnet camilerine, inşaat işleri ve imamların maaşı gibi maddi konularda destek sağlamıyor.

"Ehli Sünnet İlimler Medreselerini Planlama Konseyi" Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde, İran Meclisi'nde Kültür Devrimi Yüksek Konseyi kararıyla 2007 yılında kuruldu.

Söz konusu yapı, ilk kurulduğu yıllarda sünnilerin dini işlerine müdahale etmezken, son yıllarda cami imamlarının atamalarına müdahil olmakla eleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Akif Ersoy Fikri Sağlar Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ersun Yanal Metin Oktay Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Türk Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İranlı sünni alim, ülkesindeki sünnilerin dini özgürlüklerinin kısıtlanmasını eleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 16:46:32. #1.14#
title