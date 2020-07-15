İranlı Sünni alim İsmailzehi'den Ayasofya'nın ibadete açılması kararına övgü Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İranlı Sünni alim İsmailzehi'den Ayasofya'nın ibadete açılması kararına övgü Açıklaması

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye halkı ve tüm Müslümanları tebrik etti.

İranlı Sünni alim İsmailzehi'den Ayasofya'nın ibadete açılması kararına övgü Açıklaması
15.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:34

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye halkı ve tüm Müslümanları tebrik etti.

Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan Ehli Sünnet Cuma İmamı İsmailzehi'nin ofisinden Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamasında İsmailzehi, "Saygıdeğer Türkiye Cumhurbaşkanı, Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki kararı imzaladı. Şimdi Ayasofya Camisi'nde ezan sesleri yükseliyor. Bu tarihi ve muazzam bir gelişmedir. Ayasofya'da yeniden namaz kılınması ve Allah'ın evlerinden birinin ihya edilmesi, dünyanın en uzak köşesindekiler dahil tüm Müslümanları mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

İsmailzehi, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye halkı ve tüm Müslümanları tebrik ederek buranın daima cami kalması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi Spor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 3. Sayfa
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti Güncel
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı Magazin
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı Magazin
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Şehitlik, Halisdemir'in kaderinde yazılıymış! Arkadaşlarının verdiği izni istemeyip nöbete kalmış
Şehitlik, Halisdemir'in kaderinde yazılıymış! Arkadaşlarının verdiği izni istemeyip nöbete kalmış
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Ömer Çelik Fatih Sultan Hüseyin Filiz Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Selçuk Yöntem Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Ali Palabıyık Fırat Aydınus Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: İranlı Sünni alim İsmailzehi'den Ayasofya'nın ibadete açılması kararına övgü Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 12:50:45. #1.15#
title