İranlı sosyolog: "İran'da halk diğer sorunlar nedeniyle koronavirüsü düşünecek durumda değil"
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Koronavirüs, İran, Güncel

İranlı sosyolog: "İran'da halk diğer sorunlar nedeniyle koronavirüsü düşünecek durumda değil"

İranlı gazeteci ve sosyolog Ali Kedhudazade, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi toplumsal sorunlara karşı koyma konusunda gerekli yapısal sisteme sahip olmadığını, halkın ise diğer büyük sorunlar nedeniyle bu salgını dikkate almayan bir ataraksiya halinde olduğunu söyledi.

17.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:24
İranlı sosyolog:

İranlı gazeteci ve sosyolog Ali Kedhudazade, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi toplumsal sorunlara karşı koyma konusunda gerekli yapısal sisteme sahip olmadığını, halkın ise diğer büyük sorunlar nedeniyle bu salgını dikkate almayan bir ataraksiya halinde olduğunu söyledi.

Kedhudazade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İran'ın yapısal sistemi hiçbir krizi yönetmeye hazırlıklı değil. Bunu iyi veya kötü anlamında demiyorum. Yeterli uzmanlık ve tecrübeye sahip olunmaması nedeniyle söylüyorum." dedi.

Bir yönetim sisteminin ne kadar güçlü olduğunun normal zamanlardan ziyade kriz anında anlaşıldığını dile getiren Kedhudazade, sosyolojik davranışlar ve tepkilerin toplum-devlet ilişkisine dayalı bir öğreti olduğunu vurguladı.

İran halkında "gerçeğe karşı vurdumduymazlık"

Koronavirüs salgınının İran halkında diğer ülke toplumlarına kıyasla "gerçeğe karşı vurdumduymazlık" şeklinde bir reaksiyon oluşturduğunu ifade eden Kedhudazade, şunları kaydetti:

"Bir ülkede sağlık açısından durumun olağanüstü olduğu açıklaması yapıldığında, o ülkenin halkı marketlerden ihtiyaçlarını alıp evlerinde oturur ve kendilerini karantinaya alırlar. İran'da ise durum böyle değil. Bir çeşit gerçeğe karşı vurdumduymazlık durumu söz konusu."

Koronavirüs salgınının tehlikeli bir durum olduğuna yönelik defaatle uyarıların yapılmasına rağmen İran'da insanların bir şey yokmuş gibi cadde ve sokaklarda gezmesini psikolojik açıdan kişide tepki yokluğu ve bu nedenle oluşan durgunluk hali anlamına gelen "ataraksiya" şeklinde değerlendiren Kedhudazade, "İran'da halk diğer büyük sorunların nedeniyle koronavirüs salgınını dikkate almayan bir ataraksiya hali yaşıyor." diye konuştu.

"Bazıları 'rahat ol, boş ver' havasında"

Kedhudazade şöyle devam etti:

"İran'da koronavirüsle ilgili uyarıları dikkate almayan bazı insanlar, 'rahat ol, boş ver' havasındalar. Bu durum cesaretten veya irfani bir haslete sahip olmaktan kaynaklanmıyor. Aksine hissizlik ve ataraksiya halinde olmaktan kaynaklanıyor."

Kedhudazade, "Virüsün İran'da ilk görüldüğü geçen aya nazaran halk, Nevruz tatili rehavetiyle daha da umursamaz davranacaktır." dedi.

Bazı ülkelerin bu konuda disiplinli davranarak karantina gibi tedbirler aldığına işaret eden Kedhudazade, söz konusu uygulamanın İran'da uygulanacağını düşünmediğini söyledi.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede can kaybının 853'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 15 bine yaklaştığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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