Son dakika haber... İranlı sosyal medya fenomeni sınır dışı edildi
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Son dakika haber... İranlı sosyal medya fenomeni sınır dışı edildi

11.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:28

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda lüks aracının ön bagajında karpuz satarak gündeme gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polis aracının içinde video çeken İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi sınır dışı edildi.

Beyoğlu'nda lüks aracının ön bagajında karpuz satarak gündeme gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polis aracının içinde video çeken İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi sınır dışı edildi.

Beyoğlu'nda lüks aracının üstünde karpuz sattığı görüntülerle gündeme gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasında polis aracında çektiği görüntülerin ardından gözaltına alınan İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi'nin sınır dışı edildiği bildirildi.

Beyoğlu'nda lüks aracının ön kaputunda karpuz satarken çekilen görüntüleriyle gündeme gelen İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi, geçtiğimiz aylarda kısıtlama saatinde polis aracında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, yurda "Girişi İhtiyaten Engelli" olan İranlı sosyal medya fenomeni, Kağıthane'deki evinde gözaltına alınmıştı.

İl Göç İdaresi'ndeki işlemleri yapılan Hatemi hakkında geçtiğimiz günlerde Bölge İdare Mahkemesi sınır dışı kararı verdi.

Kararın ardından Hatemi'nin, Göç Genel Müdürlüğü'nce Van'a gönderildiği, buradan da Kapıköy Sınır Kapısı'na sevk edilerek İran makamlarına teslim edildiği kaydedildi.

-İHA-

Son dakika haber... İranlı sosyal medya fenomeni sınır dışı edildi
Son dakika haber... İranlı sosyal medya fenomeni sınır dışı edildi
Son dakika haber... İranlı sosyal medya fenomeni sınır dışı edildi
Son dakika haber... İranlı sosyal medya fenomeni sınır dışı edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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