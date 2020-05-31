İranlı siyaset bilimci Zibakelam: "İran'daki en büyük kriz, devletle milletin arasının açılmasıdır" İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, İran'daki en büyük sorunun, devletle millet arasındaki mesafenin artması olduğunu söyledi.

İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, İran'daki en büyük sorunun, devletle millet arasındaki mesafenin artması olduğunu söyledi.

İtimad haber sitesine konuşan Zibakelam, "İran'daki en büyük kriz, devletle milletin arasının açılmasıdır. Devlet kendisi için seçimler düzenliyor, halk ise geçim derdinde. Devletle halkın arasının açıldığı hiçbir sistem uzun süre ayakta kalamaz." dedi.

Zibakelam, İran'da devletin halkın sesine kulak vermediğini belirterek halkın sesine önem vermeyen rejimlerin büyük sorunlarla karşılaştığına dikkati çekti. Zibakelam, "İran'da yönetim harcamaları 450 milyar tümendir. Koronavirüs öncesi bu rakamın üçte biri yoktu. Virüs sonrası bu oran yarı seviyesine ulaşacaktır. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin elinde gelecek yılın bütçesinin yarısı açık. Asıl soru şu ki, bu açığı Ruhani bir tarafa, (Ali Hamaney'in başında olduğu) rejim nereden tamamlayacak? Petrol fiyatlarının durumu belli. Varili 100 dolar olsa da 10 dolar olsa da satamıyoruz. Para basmaya ne kadar devam edebiliriz?" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu durumun, bazı alanlarda değişiklik yapmayı zorunlu kılacağını dile getiren Zibakelam, ekonomik sorunların daha da artması durumunda İran rejiminin Irak'taki Haşdi Şabi ve Lübnan'daki Hizbullah örgütlerine para gönderemez hale gelebileceğini söyledi.

Zibakelam, Kovid-19'un İran'da rejim değişikliğine yol açacağını düşünmediğini ifade etti.

Kaynak: AA